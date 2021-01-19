Son dakika haberi | Diyarbakır'da zincirleme kaza: 22 otomobil birbirine girdi, 10 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberi | Diyarbakır'da zincirleme kaza: 22 otomobil birbirine girdi, 10 yaralı

19.01.2021 20:55

Son dakika 3. sayfa haberine göre Diyarbakır'da zincirleme kaza: 22 otomobil birbirine girdi, 10 yaralı Diyarbakır'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı akşam saatlerinde yerini dondurucu soğuk havaya bıraktı.

Diyarbakır'da zincirleme kaza: 22 otomobil birbirine girdi, 10 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı akşam saatlerinde yerini dondurucu soğuk havaya bıraktı. Don ve buzlanmadan kaynaklı 22 aracın karıştığı iki farklı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı gün içerisinde etkisini yitirdi. Etkisi yitiren yoğun kar yağışı akşam yerini don ve buzlanmaya bıraktı. Yolların buz tuttuğu Diyarbakır'da iki farklı trafik kazası meydana geldi.

16 otomobil biri birine girdi

İlk kaza, merkez Kayapınar ilçesi 75 metrelik yol üzerinde meydana geldi. Burada 16 farklı marka ve model ve renk otomobil yolda yaşanan buzlanmadan kaynaklı olarak peşe peşe bir birlerine çarparak kaza yaptılar. Yaşanan trafik kazasında 10 kişi çeşitli yerlerinde yaralanırken, yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar.

İkinci trafik kazası ise, merkez Kayapınar ilçesi 50 metrelik yol üzerinde meydana geldi. Buradaki trafik kazasında ise aralarında ticari araçlarında bulunduğu 6 farklı renk ve markada bulunan otomobil yolun buzlanmadan dolayı kaygan olmasından kaynaklı olarak bir birine girdi. Yaşanan trafik kazasında ölen yada yaralanan olmazken, araçlarda maddi çapta hasar oluştu.

Her iki trafik kazasında kazaya karışan otomobiller polis ekiplerinin incelemesi sonrası yoldan kaldırılmasıyla aksayan trafik polis ekiplerince tekrar normale çevrildi.

Son dakika haberi | Diyarbakır'da zincirleme kaza: 22 otomobil birbirine girdi, 10 yaralı
Son dakika haberi | Diyarbakır'da zincirleme kaza: 22 otomobil birbirine girdi, 10 yaralı
Son dakika haberi | Diyarbakır'da zincirleme kaza: 22 otomobil birbirine girdi, 10 yaralı
Son dakika haberi | Diyarbakır'da zincirleme kaza: 22 otomobil birbirine girdi, 10 yaralı

Diyarbakır, Otomobil, Kaza, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Diyarbakır'da zincirleme kaza: 22 otomobil birbirine girdi, 10 yaralı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kefaret dizisinin başrol oyuncusu Nurgül Yeşilçay, acı dolu anısını anlatırken gözyaşlarına boğuldu Son Dakika: Türkiye'de 19 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 167 kişi vefat etti, 6 bin 818 yeni vaka tespit edildi Türkiye'den Yunan Dışişleri Bakanı Dendias'ın Türkiye'deki Rum azınlığa yönelik ifadelerine tepki Yayıncı kuruluş, Süper Lig maçında protestosuna maruz kaldığı Fenerbahçe ile ilgili açıklama yaptı Son Dakika: Mersin'de kamyon ve otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı Çinli sağlık görevlilerinden koronavirüs itirafı: Konuşmamamız istendi FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün babası, örgüte yardım suçundan hapis cezası aldı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya benzeyen vatandaş sosyal medyada gündem oldu! Espriler havada uçuşuyor
Trabzonspor evinde Konyaspor'u 3-1 mağlup etti Trabzonspor evinde Konyaspor'u 3-1 mağlup etti         
20:55
ABD, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki eylemlerini soykırım olarak niteledi ABD, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki eylemlerini soykırım olarak niteledi         
20:27
İspanya Süper Kupa finalinde kırmızı kart gören Lionel Messi, 2 maç ceza aldı İspanya Süper Kupa finalinde kırmızı kart gören Lionel Messi, 2 maç ceza aldı         
20:14
Mafya liderinin mezarı başında esrarengiz cinayet Mafya liderinin mezarı başında esrarengiz cinayet         
19:51
Emniyetten Emniyetten "Sultangazi'de çocuk kaçırma girişimi"ne ilişkin açıklama: Akli dengesi yerinde değil         
19:13
ABD'den Hindistan'a S-400 tehdidi: Türkiye'ye benzer yaptırımları uygularız ABD'den Hindistan'a S-400 tehdidi: Türkiye'ye benzer yaptırımları uygularız         
19:07
Gram altın tekrar 500 TL olur mu? Ünlü analist İslam Memiş son gelişmeleri değerlendirdi Gram altın tekrar 500 TL olur mu? Ünlü analist İslam Memiş son gelişmeleri değerlendirdi         
16:21
Rusya lideri Putin, dondurucu soğukta buz gibi suya girdi Rusya lideri Putin, dondurucu soğukta buz gibi suya girdi         
15:50
12 yaşında hamile kalan kız çocuğu doğum yaptı! Bebeğin babası ise 15 yaşında 12 yaşında hamile kalan kız çocuğu doğum yaptı! Bebeğin babası ise 15 yaşında         
15:12
Türkiye'de yaygın olan iki marketin fiyatlarında yüzde 100'e varan fark bulunuyor Türkiye'de yaygın olan iki marketin fiyatlarında yüzde 100'e varan fark bulunuyor         
15:04
Anne-baba, kızlarını döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan kocadan şikayetçi olmadı Anne-baba, kızlarını döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan kocadan şikayetçi olmadı         
14:54
Polis memuru, kurşun yağdırdığı kız arkadaşına olay öncesinde Polis memuru, kurşun yağdırdığı kız arkadaşına olay öncesinde "Patlatacağım bombayı, hazır ol!" mesajı atmış         
14:21
Kızları için yaptıkları kardan adam gece vakti çalındı Kızları için yaptıkları kardan adam gece vakti çalındı         
13:53
130 araç birbirine girdi! Kaza sonrası gelen ilk görüntüler korku filmini andırıyor 130 araç birbirine girdi! Kaza sonrası gelen ilk görüntüler korku filmini andırıyor         
12:18
Sedat Peker, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edildi Sedat Peker, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edildi         
11:52
10 yaşındaki kızının ilk kez regl olduğunu duyuran Ceyda Düvenci'ye tepki yağdı 10 yaşındaki kızının ilk kez regl olduğunu duyuran Ceyda Düvenci'ye tepki yağdı         
09:15
Fener'de Mesut Özil sevinci yaşanırken yıldız futbolcu sessiz sedasız Türkiye'den ayrıldı Fener'de Mesut Özil sevinci yaşanırken yıldız futbolcu sessiz sedasız Türkiye'den ayrıldı         
08:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2021 21:11:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | Diyarbakır'da zincirleme kaza: 22 otomobil birbirine girdi, 10 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei