Son Dakika | DİYARBAKIR'DA ZIRHLI ARAÇ İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI 1'İ POLİS 3 YARALI - Son Dakika
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Son Dakika | DİYARBAKIR'DA ZIRHLI ARAÇ İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI 1'İ POLİS 3 YARALI

05.04.2022 11:24

Son dakika haberleri... DİYARBAKIR'da, hırsızlık şüphelilerinin kaçtığını görünce takibe alan ekibin zırhlı polis aracı ile yan yoldan çıkan hafif ticari araç çarpıştı.

DİYARBAKIR'da, hırsızlık şüphelilerinin kaçtığını görünce takibe alan ekibin zırhlı polis aracı ile yan yoldan çıkan hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 1'i polis memuru 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Hırsızlık ihbarı üzerine bölgeye zırhlı araçla giden polis ekibi, 87'nci Sokak'ta şüphelilerin kaçtığını gördü. Şüphelileri takibe alan ekibin zırhlı aracı ile yan yoldan çıkan H.G. yönetimindeki 47 DD 232 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Zırhlı araç, yan yatarken, hafif ticari araç da yoldan çıkıp, boş arazide durdu. Kazada zırhlı araçtaki 1 polis memuru ile hafif ticari araçtaki 2 kişi, yaralandı. Kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan 3 yaralı, ambulanslarla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kaçan hırsızlık şüphelilerinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Son Dakika | DİYARBAKIR'DA ZIRHLI ARAÇ İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI 1'İ POLİS 3 YARALI
Son Dakika | DİYARBAKIR'DA ZIRHLI ARAÇ İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI 1'İ POLİS 3 YARALI
Son Dakika | DİYARBAKIR'DA ZIRHLI ARAÇ İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI 1'İ POLİS 3 YARALI
Son Dakika | DİYARBAKIR'DA ZIRHLI ARAÇ İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI 1'İ POLİS 3 YARALI
Son Dakika | DİYARBAKIR'DA ZIRHLI ARAÇ İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI 1'İ POLİS 3 YARALI

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Hafif ticari araçlar çarpıştı: 7 yaralı Hafif ticari araçlar çarpıştı: 7 yaralı Hırsız kovalarken zırhlı araç kaza yaptı: 1'i polis 2 kişi yaralandı Hırsız kovalarken zırhlı araç kaza yaptı: 1'i polis 2 kişi yaralandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | DİYARBAKIR'DA ZIRHLI ARAÇ İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI 1'İ POLİS 3 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | DİYARBAKIR'DA ZIRHLI ARAÇ İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI 1'İ POLİS 3 YARALI - Son Dakika
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