Son dakika haberi... Diyarbakır E Tipi Cezaevi boşaltıldı, terörist elebaşı Şemdin Sakık Elazığ'a sevk edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Diyarbakır E Tipi Cezaevi boşaltıldı, terörist elebaşı Şemdin Sakık Elazığ'a sevk edildi

12.10.2022 14:36
Son dakika haberi... Diyarbakır E Tipi Cezaevi boşaltıldı, terörist elebaşı Şemdin Sakık Elazığ'a sevk edildi

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl Diyarbakır'da katıldığı programda, "Diyarbakır Cezaevi'ni yakında boşaltıyor ve kültür merkezi olarak sizlerin hizmetine sunuyoruz" dediği cezaevi, cumartesi günü kente yapacağı ziyaret öncesi 1 günde boşaltılırken, cezaevinde bulunan 270...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl Diyarbakır'da katıldığı programda, "Diyarbakır Cezaevi'ni yakında boşaltıyor ve kültür merkezi olarak sizlerin hizmetine sunuyoruz" dediği cezaevi, cumartesi günü kente yapacağı ziyaret öncesi 1 günde boşaltılırken, cezaevinde bulunan 270 mahkumdan biri olan terör örgütü sözde elebaşlarından 'Parmaksız Zeki' kod isimli Şemdin Sakık, Elazığ E Tipi Ceza ve İnfaz Kurumuna sevk edildi.

15 Mart 1998'de terör örgütü PKK'dan ayrılıp KDP Peşmergelerine sığınan ve 13 Nisan 1998'de Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin Duhok kentinde düzenlenen bir askeri operasyonda kardeşi Arif Sakık ile birlikte yakalanarak Türkiye'ye getirilen terör örgütü sözde elebaşlarından Şemdin Sakık, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Diyarbakır E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun müzeye çevrileceği talimatları üzerine 270 mahkum ve 170 personeli bulunan cezaevi boşaltıldı. Boşaltılan cezaevindeki mahkumlar başka cezaevlerine sevk edilirken, terör örgütü sözde elebaşlarından Şemdin Sakık Elazığ E Tipi Ceza ve İnfaz Kurumuna nakledildi.

Jandarma ekiplerinin aldığı sıkı önlem ve tedbirleri altında Elazığ'a sevk edilen Sakık'ın naklinin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildiği belirtildi. - DİYARBAKIR

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: Diyarbakır'da Eylül ayında yapılan 118 operasyonda 146 kişi gözaltına alındı: 12 tutuklama Son dakika haberi: Diyarbakır'da Eylül ayında yapılan 118 operasyonda 146 kişi gözaltına alındı: 12 tutuklama 6'ıncı katın çatısında güneş panelini aşağı attı, vatandaşların canını hiçe saydı 6'ıncı katın çatısında güneş panelini aşağı attı, vatandaşların canını hiçe saydı Sivas spor haberleri... Amedspor Sivas Belediyespor maçı Seyrantepe'ye Sivas spor haberleri... Amedspor Sivas Belediyespor maçı Seyrantepe'ye
Kaynak: İHA

Şemdin Sakık, Diyarbakır, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Diyarbakır E Tipi Cezaevi boşaltıldı, terörist elebaşı Şemdin Sakık Elazığ'a sevk edildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:52 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıkladı! Mecidiyeköy'de yabancılara ev satacaklar
17:27 Galata Kulesi'nde feci olay: Yabancı uyruklu şahıs metrelerce yüksekten aşağı atladı
17:27 Rapçi Kanye West'ten yeni bir skandal! Ünlü spor markasının yöneticilerine yetişkin film izletti
17:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'da mevkidaşı Tokayev ile masa tenisi oynadı
16:45 Kayserispor-Trabzonspor maçında performansı beğenilmeyen hakem Ümit Öztürk ceza aldı
16:33 Afganistanlı genç, kız arkadaşını zehirleyerek öldürdü! İşte korkunç cinayetin gerekçesi
16:29 Manchester City'nin yıldız golcüsü Haaland'ın dudak uçuklatan serbest kalma bedeli ortaya çıktı
16:22 Hatay'ın Samandağ Belediye'sine silahlı saldırı düzenlendi! Can kaybı yaşanmadı
16:17 Diyarbakır'da iki saat evini izledikleri adamı kurşun yağmuruna tuttular
16:06 Arka Sokaklar'ın yeni sezon afişi yayınlandı! Sevilen oyuncunun kadrodan çıkması seyircinin canını sıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 18:38:26. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Diyarbakır E Tipi Cezaevi boşaltıldı, terörist elebaşı Şemdin Sakık Elazığ'a sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement