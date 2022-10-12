Son dakika haberi... Diyarbakır E Tipi Cezaevi boşaltıldı, terörist elebaşı Şemdin Sakık Elazığ'a sevk edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl Diyarbakır'da katıldığı programda, "Diyarbakır Cezaevi'ni yakında boşaltıyor ve kültür merkezi olarak sizlerin hizmetine sunuyoruz" dediği cezaevi, cumartesi günü kente yapacağı ziyaret öncesi 1 günde boşaltılırken, cezaevinde bulunan 270 mahkumdan biri olan terör örgütü sözde elebaşlarından 'Parmaksız Zeki' kod isimli Şemdin Sakık, Elazığ E Tipi Ceza ve İnfaz Kurumuna sevk edildi.

15 Mart 1998'de terör örgütü PKK'dan ayrılıp KDP Peşmergelerine sığınan ve 13 Nisan 1998'de Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin Duhok kentinde düzenlenen bir askeri operasyonda kardeşi Arif Sakık ile birlikte yakalanarak Türkiye'ye getirilen terör örgütü sözde elebaşlarından Şemdin Sakık, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Diyarbakır E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun müzeye çevrileceği talimatları üzerine 270 mahkum ve 170 personeli bulunan cezaevi boşaltıldı. Boşaltılan cezaevindeki mahkumlar başka cezaevlerine sevk edilirken, terör örgütü sözde elebaşlarından Şemdin Sakık Elazığ E Tipi Ceza ve İnfaz Kurumuna nakledildi.

Jandarma ekiplerinin aldığı sıkı önlem ve tedbirleri altında Elazığ'a sevk edilen Sakık'ın naklinin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildiği belirtildi. - DİYARBAKIR