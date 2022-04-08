Son dakika haberi: Diyarbakır merkezli 3 ilde FETÖ'nün öğrenci evlerinden sorumlu olanlara operasyon - Son Dakika

DİYARBAKIR merkezli 3 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, Bylock programını kullandıkları ve FETÖ'nün öğrenci evlerinden sorumlu oldukları tespit edilen 5 kadın gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilip engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, Bylock programını kullandıkları ve FETÖ'nün öğrenci evlerinden sorumlu olduğu tespit edilen 5 şüpheli için operasyon düzenlendi. Diyarbakır, İstanbul ve Karaman'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.