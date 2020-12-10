DİYARBAKIR - OSB'de çarklar aralıksız dönüyor - Son Dakika

DİYARBAKIR - OSB'de çarklar aralıksız dönüyor

10.12.2020 11:01

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren fabrikalar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında üretimlerini sürdürüyor.

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren fabrikalar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında üretimlerini sürdürüyor.

Bünyesinde 242 fabrikanın bulunduğu, yaklaşık 8 bin 500 kişinin istihdam edildiği Diyarbakır OSB'de fabrikalar, teması en aza indirmek ve aynı anda çalışan kişi sayısını düşürmek için vardiyalarını artırdı, sosyal mesafe, maske ve tüm hijyen tedbirlerini alıp servisle taşınan yolcu sayısını da azalttı.

Salgının üretime engel olmaması için gerekli tüm tedbirleri alan işletmeler, siparişleri yetiştirmek için aralıksız çalışıyor.

"Fabrikanın çarkları hiçbir zaman durmadı"

Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pandeminin başlangıcında insanların ne yapacağını bilmediğini, bu nedenle üretimde aksamalar yaşandığını söyledi.

Gerekli tedbirlerin alınmasından sonra üretime devam edildiğini belirten Fidan, "Şu an bütün fabrikalarımız harıl harıl çalışıyor ve çalışmaya devam edecek. Pandemiye rağmen fabrikaların çarkları hiçbir zaman durmadı. Fabrikalar vardiyalı şekilde 24 saat çalışıp siparişlerini yetiştirmeye çalışıyor." dedi.

Çalışanların can güvenliğinin önemine dikkati çeken Fidan, şöyle konuştu:

"Sosyal mesafe, temizlik ve maskeye dikkat ediyoruz. İş güvenliği açısından bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Servislerin taşıdığı kişi sayısı yarıya düşürüldü. Bazı fabrikalar vardiyalarını üçe çıkardı. Sosyal mesafe kuralına uyularak çalışılıyor. Kişi başı günlük 3-4 maske dağıtılıyor. Maskeler hijyen için sürekli değiştiriliyor. Tek maskeyle akşama kadar çalışılmıyor. Çalışmak zorundayız, ekonomiyi durduramayız. İnşallah tez zamanda tüm dünya bu hastalıktan kurtulur."

"Yemekhanelerimizi böldük, vardiyalarımızı ikiye çıkardık"

Mina Galvaniz'in personel ve idari işler müdürü Çetin Murat Aksoy da işletmelerinin oto bariyerleri, aydınlatma ve enerji nakil direkleri ürettiğini bildirdi.

Kendi alanlarında ihracatlarının da olduğunu belirten Aksoy, çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Mart ayında Türkiye'de Kovid-19 görülmesiyle birlikte ciddi şekilde tedbirler almaya başladıklarını ifade eden Aksoy, şöyle dedi:

"Personel sayılarını servislerde yarıya indirdik. Servislere binilmeden önce ve inildikten sonra dezenfektan işlemi yapıyoruz. Personele maske sağlıyoruz. Sabah ve akşam soyunma odalarını dezenfekte ediyoruz. Yemekhanelerimizi böldük, vardiyalarımızı ikiye çıkardık. Düzenli olarak personelimizi tahlillere gönderdik. Salgın anlamında işleyişi durdurabilecek bütün faktörleri elemeye çalıştık. Hala da elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz."

Önlem almayı sürdürdüklerini belirten Aksoy, "Eylül ve ekim aylarında biraz sıkıntı yaşamış olsak da kasım ayından itibaren işlerimiz hızlı bir şekilde yoluna girmeye başladı. Şu anda çift vardiya esasına göre tüm üretim işlemlerimize devam ediyoruz. İzin verdiğimiz, ailesi ve kendisi hastalıkla mücadele eden tüm çalışanlarımız işlerine döndü. Hızlı bir şekilde müşterilerimize verdiğimiz sözleri yerine getirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Pandemi dolayısıyla ülke genelinde insanlara birçok destek sağlandığını anımsatan Aksoy, kendilerinin de 6. bölge teşvik uygulaması içinde yer aldıkları için zaten yıllardır yüksek tutarlarda teşvikler kullanabildiklerini ifade etti.

"Hiçbir işçimizi işten çıkarmadık"

Sur Hasır firma yetkilisi Abdulkadir Yalçın da 4 yıla yakın bir süredir demir hasır imalatı yaptıklarını belirtti.

Yıllık yaklaşık 15 bin tonluk üretimlerinin olduğunu söyleyen Yalçın, şunları kaydetti:

"Hiçbir işçimizi işten çıkarmadık. 20 kişiye istihdam sağlıyoruz. Üretim şeklimizi iki vardiyaya göre ayarladık. Çalışanlar her bir vardiyada 10 kişi şeklinde çalışıyor. Böylelikle aynı anda çalışan sayısını en aza indirdik. Üretim şeklimizi vardiyalara böldüğümüz için bir aksaklık yaşamadık. Şu anda bir sıkıntımız yok. Tedbirler çerçevesinde üretimimiz hiçbir zaman kesilmedi."

DİYARBAKIR - OSB'de çarklar aralıksız dönüyor
DİYARBAKIR - OSB'de çarklar aralıksız dönüyor
DİYARBAKIR - OSB'de çarklar aralıksız dönüyor
DİYARBAKIR - OSB'de çarklar aralıksız dönüyor

Organize Sanayi Bölgesi, Diyarbakır, İstihdam, OSB, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi DİYARBAKIR - OSB'de çarklar aralıksız dönüyor - Son Dakika Ekonomi


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