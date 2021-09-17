Son dakika haberi... DİYARBAKIR - Tır ile minibüs çarpıştı: 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı - Son Dakika

Diyarbakır'da tır ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

Diyarbakır Urfa karayolu Gömmetaş mevkisinde plakaları ve sürücülerinin isimleri henüz belirlenemeyen tır ile minibüs çarpıştı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil sağlık ekiplerince kentte çeşitli hastanelere kaldırılan 20 yaralıdan 1'i müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların tedavisi sürüyor.