Son dakika haber | Vali Karaloğlu "Bağlar Kentsel Dönüşüm Toplantısı"nda konuştu - Son Dakika

Son dakika haber | Vali Karaloğlu "Bağlar Kentsel Dönüşüm Toplantısı"nda konuştu

Son dakika haber... Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Bağlar ilçesinde yapılması planlanan kentsel dönüşüm için ilk kazmanın gelecek yıl temmuz ayında vurulacağını açıkladı.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Bağlar ilçesinde yapılması planlanan kentsel dönüşüm için ilk kazmanın gelecek yıl temmuz ayında vurulacağını açıkladı.

Karaloğlu, Valilik Hevsel Toplantı Salonu'nda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Hasan Bebek, Bağlar Kaymakamı Yavuz Güner, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve kurum müdürlerinin de yer aldığı "Bağlar Kentsel Dönüşüm Toplantısı"na katıldı.

Toplantının ardından konuşan Karaloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla merkez Bağlar ilçesinin Kaynartepe Mahallesi'nde 53 bin 600 metrekarelik alanın riskli ilan edildiğini belirtti.

Bölgede kentsel dönüşümün fiilen başladığını, toplantıda yol haritasını ve süreci belirlediklerini aktaran Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Kentsel dönüşümü herkes söylüyordu ama hiç çalışma başlamıyordu. Tam o gün bugündür, Kaynartepe Mahallesi'nde ete kemiğe büründü artık yol almaya başlıyoruz. 8 Ekim'de arkadaşlarımız alana inmiş olacak. Alanda 357 yapımız var, bin 267 bağımsız birim var, bin 354 hak sahibimiz var. Enteresan olan 357 yapıdan 350'si ruhsatsız. Tam da kentsel dönüşümün farz olduğu bir bölgeden başlıyoruz. 3 ruhsatlı yerde okullardan ibaret. Vatandaşa ait olan bütün yapıların ruhsatsız olduğu bir bölgeden başlıyoruz."

Konutlarda öncelik hak sahiplerine verilecek

Karaloğlu, hedeflerinin yerinde dönüşüm olduğunu ve bölgede yapılacak konutları öncelikle hak sahiplerinin alacağını ifade etti.

Arsasının ve evinin bedelini alıp, bölgeden ayrılmak isteyen vatandaşların kamulaştırma bedelini ödeyeceklerini vurgulayan Karaloğlu, şunları kaydetti:

"2021'in Mayıs ayında ihale aşamasına geleceğiz. Bakanlığımız TOKİ eliyle konutları üretiyor. 2021'in Temmuz ayında bölgede ilk kazmayı vuracağız, Diyarbakır'da ilk kentsel dönüşüm hareketini başlatmış olacağız. Kent için sadece bir mahallenin dönüşümü değil, bunu ilk adım olarak görmeliyiz. Bu ilk adımda başarılı olursak Bağlar'da dönüşümü bekleyen 8 mahallemiz var, Kayapınar ve Yenişehir'de de mahallelerimiz var. Diyarbakır'da kentsel dönüşüm faaliyetlerine mutlak devam etmemiz lazım. Daha işimiz çok, ilk adımı el birliğiyle atıyoruz. Kent için önemli bir başlangıçtı, önümüzdeki dönemlerde işler ortaya çıktıkça ne demek istediğimiz daha kolay anlaşılmış olacak."

Kaymakam Güner de kentsel dönüşümle ilgili sürecin aksaklık yaşanmadan devam ettiğini belirtti.

Belediye Başkanı Beyoğlu, vatandaşların huzurlu yaşam alanlarına kavuşması için her türlü ayrıntının dikkate alındığını bildirdi.

Son dakika haber | Vali Karaloğlu Bağlar Kentsel Dönüşüm Toplantısı nda konuştu
Son dakika haber | Vali Karaloğlu Bağlar Kentsel Dönüşüm Toplantısı nda konuştu
Son dakika haber | Vali Karaloğlu Bağlar Kentsel Dönüşüm Toplantısı nda konuştu
Son dakika haber | Vali Karaloğlu Bağlar Kentsel Dönüşüm Toplantısı nda konuştu
Son dakika haber | Vali Karaloğlu Bağlar Kentsel Dönüşüm Toplantısı nda konuştu
Son dakika haber | Vali Karaloğlu Bağlar Kentsel Dönüşüm Toplantısı nda konuştu
Son dakika haber | Vali Karaloğlu Bağlar Kentsel Dönüşüm Toplantısı nda konuştu
Son dakika haber | Vali Karaloğlu Bağlar Kentsel Dönüşüm Toplantısı nda konuştu
Son dakika haber | Vali Karaloğlu Bağlar Kentsel Dönüşüm Toplantısı nda konuştu

Münir Karaloğlu, Kentsel Dönüşüm, Diyarbakır, Bağlar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 20:45 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Vali Karaloğlu 'Bağlar Kentsel Dönüşüm Toplantısı'nda konuştu - Son Dakika


Son Dakika

Trump 'teşvik paketi' müzakerelerini durdurdu, altın ve ABD borsası çakıldı Mesut Özil, Arsenal'in maskotunun işten kovulmaması için maaşını ödemeyi önerdi Defne Samyeli ile Serdar Bilgili arasındaki buzlar eridi! İkili aşklarına kaldıkları yerden devam ediyor Ermenistan, Dağlık Karabağ konusunda geri adım attı: Karşılıklı tavizler vermeye hazırız Koronayla ilgili tüm bildiklerinizi unutun! Virüs dokunduğumuz yüzeylerden bulaşmıyor Eşi Serdar Oral'ı toprağa veren Özgü Namal, cenazeye katılamadı sadece çelenk gönderdi Tamir için çıktığı direkte akıma kapılan elektrikçi feci şekilde can verdi Makam odasında mastürbasyon yaptığı gerekçesiyle görevden alınan sendika başkanı: Bu bana düzenlenmiş bir komplodur
Genç model Yessenia Estefania, tecavüze uğradıktan sonra öldürüldü Genç model Yessenia Estefania, tecavüze uğradıktan sonra öldürüldü         
23:19
Koronavirüsün beklenmedik yararlı bir özelliği keşfedildi: Acıyı uyuşturuyor Koronavirüsün beklenmedik yararlı bir özelliği keşfedildi: Acıyı uyuşturuyor         
22:52
Fenerbahçeli Nabil Dirar koronavirüse yakalandı Fenerbahçeli Nabil Dirar koronavirüse yakalandı         
21:46
Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarında kullandığı PKK'lılar etkisiz hale getirildi Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarında kullandığı PKK'lılar etkisiz hale getirildi         
20:52
Azerbaycan Savunma Bakanı'ndan savaşın seyrini değiştirecek emir: Düşmanın askeri altyapısına saldırılacak Azerbaycan Savunma Bakanı'ndan savaşın seyrini değiştirecek emir: Düşmanın askeri altyapısına saldırılacak         
20:27
Lionel Messi, takım arkadaşlarını milli maçlara özel jetiyle götürecek Lionel Messi, takım arkadaşlarını milli maçlara özel jetiyle götürecek         
19:14
Çocuğunun derste olduğundan haberi olmayan olmayan anne, odaya çıplak girdi! O anlar kamerada Çocuğunun derste olduğundan haberi olmayan olmayan anne, odaya çıplak girdi! O anlar kamerada         
17:57
Medipol Başakşehir, Edin Visca'nın sözleşmesini 2025'e kadar uzattı Medipol Başakşehir, Edin Visca'nın sözleşmesini 2025'e kadar uzattı         
16:14
Kardeşi dahil 8 kişiyi öldüren Avcı lakaplı katilin müebbet hapis cezası onandı Kardeşi dahil 8 kişiyi öldüren Avcı lakaplı katilin müebbet hapis cezası onandı         
14:53
YouTuber Oğuzhan Uğur'dan Nusret Gökçe'ye olay ima: Sevgilim karşısında twerk yapsa da Nusret'ten zarar gelmez YouTuber Oğuzhan Uğur'dan Nusret Gökçe'ye olay ima: Sevgilim karşısında twerk yapsa da Nusret'ten zarar gelmez         
13:40
Bebeği olanlara 10 bin dolara kadar yardım yapan Singapur, salgında çocuğu olana bir seferlik ek ödeme yapacak Bebeği olanlara 10 bin dolara kadar yardım yapan Singapur, salgında çocuğu olana bir seferlik ek ödeme yapacak         
12:42
Türkiye'yi suçlayan Esed, Azerbaycan - Ermenistan krizinde tarafını seçti Türkiye'yi suçlayan Esed, Azerbaycan - Ermenistan krizinde tarafını seçti         
11:37
Kanada'nın askeri teçhizatların ihracatını askıya alması Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte konuya dair tüm detaylar Kanada'nın askeri teçhizatların ihracatını askıya alması Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte konuya dair tüm detaylar         
11:19
9 yıl sonra ekrana geri dönen İbo Show'dan ilk kareler geldi! Konuklardaki ayrıntı dikkat çekti 9 yıl sonra ekrana geri dönen İbo Show'dan ilk kareler geldi! Konuklardaki ayrıntı dikkat çekti         
10:05
Koronavirüsü fırsata çevirdi, şoförlüğü bırakıp kağıt bardak tesisi kurdu Koronavirüsü fırsata çevirdi, şoförlüğü bırakıp kağıt bardak tesisi kurdu         
09:46
Eşinin özel mesajlarını illegal yollarla ele geçiren Necati Şaşmaz'ın 12 yıl hapsi isteniyor Eşinin özel mesajlarını illegal yollarla ele geçiren Necati Şaşmaz'ın 12 yıl hapsi isteniyor         
08:44
Adana merkezli 16 ilde swinger operasyonu! Gözaltına alınanlar arasında evli çiftler de var Adana merkezli 16 ilde swinger operasyonu! Gözaltına alınanlar arasında evli çiftler de var         
08:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2020 03:01:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | Vali Karaloğlu "Bağlar Kentsel Dönüşüm Toplantısı"nda konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei