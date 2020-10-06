Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Bağlar ilçesinde yapılması planlanan kentsel dönüşüm için ilk kazmanın gelecek yıl temmuz ayında vurulacağını açıkladı.

Karaloğlu, Valilik Hevsel Toplantı Salonu'nda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Hasan Bebek, Bağlar Kaymakamı Yavuz Güner, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve kurum müdürlerinin de yer aldığı "Bağlar Kentsel Dönüşüm Toplantısı"na katıldı.

Toplantının ardından konuşan Karaloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla merkez Bağlar ilçesinin Kaynartepe Mahallesi'nde 53 bin 600 metrekarelik alanın riskli ilan edildiğini belirtti.

Bölgede kentsel dönüşümün fiilen başladığını, toplantıda yol haritasını ve süreci belirlediklerini aktaran Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Kentsel dönüşümü herkes söylüyordu ama hiç çalışma başlamıyordu. Tam o gün bugündür, Kaynartepe Mahallesi'nde ete kemiğe büründü artık yol almaya başlıyoruz. 8 Ekim'de arkadaşlarımız alana inmiş olacak. Alanda 357 yapımız var, bin 267 bağımsız birim var, bin 354 hak sahibimiz var. Enteresan olan 357 yapıdan 350'si ruhsatsız. Tam da kentsel dönüşümün farz olduğu bir bölgeden başlıyoruz. 3 ruhsatlı yerde okullardan ibaret. Vatandaşa ait olan bütün yapıların ruhsatsız olduğu bir bölgeden başlıyoruz."

Konutlarda öncelik hak sahiplerine verilecek

Karaloğlu, hedeflerinin yerinde dönüşüm olduğunu ve bölgede yapılacak konutları öncelikle hak sahiplerinin alacağını ifade etti.

Arsasının ve evinin bedelini alıp, bölgeden ayrılmak isteyen vatandaşların kamulaştırma bedelini ödeyeceklerini vurgulayan Karaloğlu, şunları kaydetti:

"2021'in Mayıs ayında ihale aşamasına geleceğiz. Bakanlığımız TOKİ eliyle konutları üretiyor. 2021'in Temmuz ayında bölgede ilk kazmayı vuracağız, Diyarbakır'da ilk kentsel dönüşüm hareketini başlatmış olacağız. Kent için sadece bir mahallenin dönüşümü değil, bunu ilk adım olarak görmeliyiz. Bu ilk adımda başarılı olursak Bağlar'da dönüşümü bekleyen 8 mahallemiz var, Kayapınar ve Yenişehir'de de mahallelerimiz var. Diyarbakır'da kentsel dönüşüm faaliyetlerine mutlak devam etmemiz lazım. Daha işimiz çok, ilk adımı el birliğiyle atıyoruz. Kent için önemli bir başlangıçtı, önümüzdeki dönemlerde işler ortaya çıktıkça ne demek istediğimiz daha kolay anlaşılmış olacak."

Kaymakam Güner de kentsel dönüşümle ilgili sürecin aksaklık yaşanmadan devam ettiğini belirtti.

Belediye Başkanı Beyoğlu, vatandaşların huzurlu yaşam alanlarına kavuşması için her türlü ayrıntının dikkate alındığını bildirdi.