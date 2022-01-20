Son dakika haberi! Diyarbakır ve Batman'da polisten yolda kalanlara yardım - Son Dakika

Diyarbakır ve Batman'da, kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşayan sürücü ve yolculara polis ekipleri yardım etti.

Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolunda buzlanma nedeniyle bir aracın ilerlemekte güçlük çektiğini fark eden polis, duruma müdahale etti.

Otomobil, zırhlı polis aracına bağlanan halatla hareket ettirildi.

Batman

Batman'ın Gercüş ilçesinde kar ve buzlanma nedeniyle trafiğin kontrollü sağlandığı Ayrancı rampasında bir taksi arızalandı.

Şoföre yardım eden polis, aracı iterek güvenli bir alana çekti.