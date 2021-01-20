Son dakika haberi: Diyarbakırlı modacı, yazlık gelinliği karda tanıttı

DİYARBAKIR'da, yöresel kıyafet ve gelinlik tasarlayan modacı Mehmet Kaymak, yaz ayları için hazırladığı, sırtı açık gelinliğin tanıtım çekimini parkta karlar üzerinde yaptı. Gelinliği giyen manken Sena İbrikçi, "Hava soğuk ama güzel çekimler çıkardık" dedi.

Kentte yöresel kıyafet ve gelinlik tasarlayan modacı Mehmet Kaymak, 4'üncü şubesinin açılışına özel olarak hazırladığı, sırtı açık ve yazlık gelinliğin tanıtım çekimini, sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda yaptı. Çocukların yaptığı kardan adamların yanında gerçekleştirilen tanıtım çekimi, çevredekiler tarafından ilgiyle izlendi. Modacı Kaymak, karın keyfini çekimle birlikte kendilerinin de çıkardığını belirterek, "Son zamanlarda Diyarbakır'da kar yoktu. Hem yaz sezonu için güzel bir hazırlığımız oldu hem de mutlu olduk" diye konuştu.