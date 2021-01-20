Son dakika haberi: Diyarbakırlı modacı, yazlık gelinliği karda tanıttı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Diyarbakırlı modacı, yazlık gelinliği karda tanıttı

20.01.2021 09:08
Son dakika haberi: Diyarbakırlı modacı, yazlık gelinliği karda tanıttı

Son dakika haberlerine göre DİYARBAKIR'da, yöresel kıyafet ve gelinlik tasarlayan modacı Mehmet Kaymak, yaz ayları için hazırladığı, sırtı açık gelinliğin tanıtım çekimini parkta karlar üzerinde yaptı.

DİYARBAKIR'da, yöresel kıyafet ve gelinlik tasarlayan modacı Mehmet Kaymak, yaz ayları için hazırladığı, sırtı açık gelinliğin tanıtım çekimini parkta karlar üzerinde yaptı. Gelinliği giyen manken Sena İbrikçi, "Hava soğuk ama güzel çekimler çıkardık" dedi.

Kentte yöresel kıyafet ve gelinlik tasarlayan modacı Mehmet Kaymak, 4'üncü şubesinin açılışına özel olarak hazırladığı, sırtı açık ve yazlık gelinliğin tanıtım çekimini, sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda yaptı. Çocukların yaptığı kardan adamların yanında gerçekleştirilen tanıtım çekimi, çevredekiler tarafından ilgiyle izlendi. Modacı Kaymak, karın keyfini çekimle birlikte kendilerinin de çıkardığını belirterek, "Son zamanlarda Diyarbakır'da kar yoktu. Hem yaz sezonu için güzel bir hazırlığımız oldu hem de mutlu olduk" diye konuştu.

'HAVA SOĞUK AMA GÜZEL ÇEKİM OLDU'Manken Sena İbrikçi de genelde yaz aylarında mankenlik yaptıklarını dile getirerek, "Şu an soğuk ve üşüyorum. Halimden de belli oluyor. Mutluyuz. Hava soğuk ama güzel çekimler çıkardık. Çekim için beni seçtikleri için de teşekkür ederim" dedi. 'MANKENİ UZAKTAN KARDAN ADAM SANDIM'Parka arkadaşlarıyla kar topu oynamaya gelen Mehmet Emin Gür ise mankeni uzaktan gördüğünde ilk önce kardan adam sandığını anlatarak, yakınına gelince şaşırdığını söyledi.Fotoğrafçı Murat Dağ da bu tür çekimler için karlı alanların daha iyi olduğunu aktardı.


Kaynak: DHA
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Mehmet Kaymak, Diyarbakır, 15 Temmuz, kar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Diyarbakırlı modacı, yazlık gelinliği karda tanıttı - Son Dakika

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