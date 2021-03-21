Son dakika haberi... Diyarbakırspor Antalya'da iki haftalık kampa girecek

Son dakika haber: Bölgesel Amatör Futbol Liginde şampiyon olarak yıllar sonra 3. Lige yükselmek isteyen Diyarbakırspor, nisan ayında başlayacak lig için Antalya'da iki haftalık kamp yapacak.

Bölgesel Amatör Futbol Liginde şampiyon olarak yıllar sonra 3. Lige yükselmek isteyen Diyarbakırspor, nisan ayında başlayacak lig için Antalya'da iki haftalık kamp yapacak. Türkiye Futbol Federasyonunun 17 Nisanda başlayacağını açıkladığı Bölgesel Amatör Futbol Ligi için hazırlıklarını Diyarbakır'da sürdüren 53 yıllık efsane kulüp Diyarbakırspor, Antalya'da iki haftalık kamp çalışması yaparak güç depolayacak. Teknik direktör Seyithan Özdaş'ın talebi üzerine gerçekleşecek kamp programı 24 Mart Çarşamba günü başlayacak. Öte yandan Diyarbakırspor'da transfer çalışmalarında devam ediyor. Yeşil kırmızılı kulüp, teknik heyetin öngördüğü kaliteli transferlerle kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor. - DİYARBAKIR

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