Son dakika haberi: Diyarbekirspor lig için toplanıyor
Son dakika habere göre TFF 3. Lig 3. Grup ekibi Diyarbekirspor, 18 Temmuzda kaldığı yerden devam etmesine karar verilen lig için yeni bir takvim belirledi.
TFF 3. Lig 3. Grup ekibi Diyarbekirspor, 18 Temmuzda kaldığı yerden devam etmesine karar verilen lig için yeni bir takvim belirledi.
Yeşil-kırmızılı kulübün başkan vekili ve basın sözcüsü Veysi Avşar, teknik heyet ve futbolcuların 15 Haziran Pazartesi günü kentte toplanarak çalışmalara başlayacağını açıkladı. Takımın yeni tip korona virüs testlerinden geçerek idmanlara başlayacağını belirten Veysi Avşar, "Takımımız daha önce Diyarbakır'da toplanarak çalışmalara başlamıştı ancak Futbol Federasyonu ligleri ikinci kez ligleri erteleyince takıma izin verdik. Futbol Federasyonu bize ligin 18 Temmuzda başlayacağını bildirdi. Biz de teknik heyet ve futbolcuları kente davet ettik. 15 Haziran Pazartesi günü kendi tesislerimizde çalışmalara başlayacağız. Tesislerimizi dezenfekte ediyoruz. Teknik heyet ve futbolcularımızı da yine federasyonun belirlediği sağlık protokolüne uygun olarak testten geçireceğiz. Yaz döneminde futbol oynamak zor olacak. Futbol ailesi ilk kez bu tablo ile karşı karşıya. Ama yapacak bir şey yok. Devletimiz ve federasyonumuz böyle bir karar vermiş ise bize düşen buna uygun hazırlanmaktır" dedi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 08.06.2020 03:02 Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Diyarbekirspor lig için toplanıyor - Son Dakika
Son Dakika Şeyma'nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı Aynı maskeyi defalarca kullanan oyuncu Esra Akkaya, enfeksiyon kaptı Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı Şarkıcı Ebru Polat, bu sefer saatinin fiyatıyla gündem oldu Nusret'le birlikte başarıdan başarıya koşan kardeşi Özgür Gökçe, suskunluğunu bozdu Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı, karnı burnunda poz verdi Diva'yı hiç böyle görmediniz! İşte leopar desenli mayosuyla verdiği poz Cesur bikinisiyle poz veren Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, kendisini eleştirenlere sert çıktı: Bana duyar kasmayın Songül Karlı, normalleşme başlar başlamaz tatile koştu Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor Kemal Sunal'ın 20. ölüm yıl dönümü için hatıra para basıldı Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından Cem Yılmaz'la olan fotoğrafını paylaştı Köy evinde yaptığı yemeklerle fenomen olan Taha Duymaz'ın Instagram hesabı yeniden açıldı Bodrum'da tatil yapan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz çifti, aşka geldi Koronavirüs nedeniyle dizi ve filmlerdeki öpüşme sahnelerinde oyuncu yerine efekt kullanılacak