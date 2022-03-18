Diyarbakır Yazarlar ve Şairler Derneği'nin (DİYŞAD) eğitim, kültür, sanat ve edebiyat dergisi Hevsel'in kış mevsimi sayısı yayımlandı.
Genel Yayın Yönetmenliğini İhsan İpek Cankurt'un, Yazı İşleri Müdürlüğünü Mehmet Tanrıkulu'nun yaptığı DİYŞAD'ın 52 sayfalık Hevsel adlı dergi yeni sayısıyla okurlarla buluştu.
Dergide eğitim, kültür, sanat ve edebiyat alanlarında yazı ve şiirler yer alıyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! DİYŞAD'ın eğitim, kültür, sanat ve edebiyat dergisi Hevsel'in yeni sayısı çıktı - Son Dakika