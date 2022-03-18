Son dakika haberi! DİYŞAD'ın eğitim, kültür, sanat ve edebiyat dergisi Hevsel'in yeni sayısı çıktı - Son Dakika
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Son dakika haberi! DİYŞAD'ın eğitim, kültür, sanat ve edebiyat dergisi Hevsel'in yeni sayısı çıktı

18.03.2022 15:37
Son dakika haberi! DİYŞAD'ın eğitim, kültür, sanat ve edebiyat dergisi Hevsel'in yeni sayısı çıktı

Edinilen son dakika haberine göre Diyarbakır Yazarlar ve Şairler Derneği'nin (DİYŞAD) eğitim, kültür, sanat ve edebiyat dergisi Hevsel'in kış mevsimi sayısı yayımlandı.

Diyarbakır Yazarlar ve Şairler Derneği'nin (DİYŞAD) eğitim, kültür, sanat ve edebiyat dergisi Hevsel'in kış mevsimi sayısı yayımlandı.

Genel Yayın Yönetmenliğini İhsan İpek Cankurt'un, Yazı İşleri Müdürlüğünü Mehmet Tanrıkulu'nun yaptığı DİYŞAD'ın 52 sayfalık Hevsel adlı dergi yeni sayısıyla okurlarla buluştu.

Dergide eğitim, kültür, sanat ve edebiyat alanlarında yazı ve şiirler yer alıyor.

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Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! DİYŞAD'ın eğitim, kültür, sanat ve edebiyat dergisi Hevsel'in yeni sayısı çıktı - Son Dakika


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