Son dakika haberi! DOF Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mertcan, Ekonomi Reform Paketi'ni değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberi! DOF Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mertcan, Ekonomi Reform Paketi'ni değerlendirdi Açıklaması

15.03.2021 12:01
Son dakika haberi! DOF Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mertcan, Ekonomi Reform Paketi'ni değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

Son dakika ekonomi haberine göre DOF Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomi Reform Paketi'nin yabancı yatırımcılar için yatırım ortamını iyileştirme adına önemli fırsatlar sunduğunu, ihracatçıya sağladığı destekler ile cari açığın kapanma...

DOF Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomi Reform Paketi'nin yabancı yatırımcılar için yatırım ortamını iyileştirme adına önemli fırsatlar sunduğunu, ihracatçıya sağladığı destekler ile cari açığın kapanma sürecini hızlandıracağını belirtti.

Şirket açıklamasında görüşlerine yer verilen Mertcan, ihracat potansiyeli yüksek KOBİ'lerin dış pazarlara açılmaları teşvik edilerek ihracatın tabana yayılmasına yönelik atılacak adımların cari açığın kapatılması adına önemli bir gelişme olduğunu düşündüğünü aktardı.

Mertcan, "Kurulması planlanan yurt dışı lojistik merkezleri ile ihracatçıların potansiyel pazarlara ve dağıtım kanallarına erişiminin hızlandırılması ise Türk ürünlerinin yurt dışı pazarlarındaki payını önemli düzeyde artıracak bir gelişme. En önemlisi; katma değeri yüksek ürünler üreten ihracatçıların rekabet avantajının, ihracat potansiyelinin yüksek olduğu ülkelerde alacak sigortası ve alıcı kredileriyle desteklenmesi ile cari fazla veren bir Türkiye'nin temellerinin atıldığını rahatlıkla ifade edebilirim. Bunun yanı sıra paketin sunmuş olduğu destekler ile güçlenecek rekabetçi üretim ve verimlilik artışları ile imalat sanayimiz uluslararası standartlarda faaliyet gösterecek." ifadelerini kullandı.

"Düzenlemeler girişimci ile sanayicilere nefes aldıracak"

KOBİ'lerin finansa erişiminin kolaylaştırılmasının, uzun süredir üzerinde durduğu bir husus olduğunu vurgulayan Mertcan, şunları kaydetti:

"Bu konu ve Eximbank özelindeki önerilerimi, reformların inşa edildiği süreçte ilgili bakanlıklar ve yöneticisi olduğum sivil toplum kuruluşları arasında yapılan görüşmelerde sıkça dile getirmiştim. Önerilerimin devletimiz nezdinde karşılık bulmasını da ayrıca memnuniyetle karşılıyorum. KOBİ'lerin Devlet Destekli Alacak Sigortası Sistemi ile güvence altına alınan alacaklarının bankalar nezdinde teminat olarak kabul edilmesinin sağlanması ve Eximbank'ın, uluslararası en iyi uygulamalar dikkate alınarak yeniden yapılandırılmasının paketin en önemli satır başlarından ve girişimci ile sanayicilere nefes aldıracak düzenlemeler olduğunu söyleyebilirim.

Cumhurbaşkanımızın açıklamalarında yer verdiği, yönetim kurulu başkanı olduğum DOF Robotics'in de yakın zamanda faaliyet göstermeye başladığı 'ihtisas serbest bölgeleri', ülkemizin potansiyel katma değerli teknoloji üretim üsleri olarak karşımıza çıkıyor. Devletimizin, yatırımlarını bu bölgelerde gerçekleştirecek yerli ve yabancı yatırımcılar için sağladığı destekler de dünyada bir ilk olma özelliği taşıyor. İhtisas serbest bölgeleri, özellikle yabancı yatırımcılar için Türkiye yatırım ortamını dünyanın en güvenli limanı haline getirecek birer cazibe merkezi olacak."

"Ülkemiz adına sevindirici haberleri alacağımız günler çok yakın"

Mustafa Mertcan, Yazılım ve Donanım Endüstrileri Başkanlığı kurulmasının; Türk gençlerinin bu alanlarda dünyadaki yaşıtlarının önüne geçmesi ve Başkanlık çatısı altında gerçekleştirilecek faaliyetler neticesinde tersine göçün teşvik edilecek olması yönünden oldukça heyecan verici bir gelişme olduğunu belirtti.

Mertcan, "Bu gelişme, paket içerisinde istihdamın desteklenmesine yönelik atılan adımlar ile okunduğunda ülkemiz adına sevindirici haberleri alacağımız günler çok yakın. Türk gençlerinin yazılım ve donanım alanlarında dünya standartlarında yetkinliğe sahip bireyler olması adına, görev verilmesi halinde Yazılım ve Donanım Endüstrileri Başkanlığının kuruluşundan itibaren gerçekleştirilecek çalışmalarda yer almaktan gurur duyarım." ifadelerini kullandı.

cumhurbaşkanı, Ekonomi, Yatırım, Reform, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi! DOF Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mertcan, Ekonomi Reform Paketi'ni değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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