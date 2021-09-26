Son dakika haberi | Doğal gaz patlamasında yaralanan Faruk Furkan bebek, hastanede öldü

Son dakika haberlerine göre KAYSERİ'de 5 gün önce doğal gaz sıkışması nedeniyle yaşanan patlamada yaralanan Faruk Furkan Özsan (2), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

KAYSERİ'de 5 gün önce doğal gaz sıkışması nedeniyle yaşanan patlamada yaralanan Faruk Furkan Özsan (2), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olay, 21 Eylül'de saat 05.00 sıralarında, Talas ilçesi Başakpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail Özsan'a ait 2 katlı binada doğal gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Binada yaşayan aynı aileden İsmail, Zeynep, Türkan ve Faruk Furkan Özsan yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, itfaiye ekipleri de patlama sonrası çıkan yangını söndürmek için çalıştı. Yaklaşık 1 saat sonra yangın söndürüldü. Binada hasar oluşurken, polis patlamayla ilgili inceleme başlattı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, itfaiye ekipleri de patlama sonrası çıkan yangını söndürmek için çalıştı. Yaklaşık 1 saat sonra yangın söndürüldü. Binada hasar oluşurken, polis patlamayla ilgili inceleme başlattı. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören Faruk Furkan Özsan, dün akşam saatlerinde, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Faruk Furkan'ın cenazesi, bugün Başakpınar Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.



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