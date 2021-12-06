Son dakika haberi! DOĞASEVERLER, VAN GÖLÜ KIYISINDA DOĞA YÜRÜYÜŞÜ YAPTI - Son Dakika

VAN Büyükşehir Belediyesi, kültürel etkinlikler kapsamında Van Gölü kıyısında bulunan tarihi Adır Adasındaki Çeşme ile Amik Kalesine doğa yürüyüşü ile fotoğraf etkinliği düzenledi. Etkinliğe katılan doğaseverler fotoğraf çekip, çevre temizliği yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının organize ettiği etkinliğe katılan 450 doğasever, Van Gölü'nün eşsiz doğası, tarihi Adır Çeşmesi ve Amik Kalesi'ne düzenlenen doğa yürüyüşü ve fotoğraf etkinliğine katıldı. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen etkinlik, doğaseverlerden yoğun ilgi görürken, etkinlikte yapılan yamaç paraşütü renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliğin ardından belediye tarafından katılımcılara ikramlarda bulunuldu.

Etkinliğe katılan doğasever Şilan Aykut, kendilerine böyle bir imkan tanıyan Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür ederek, 'Büyükşehir Belediyesinin düzenlemiş olduğu bu etkinliği çok beğendim. Biz gençler için çok iyi bir etkinlik. Şu an geldiğimiz yerler önceden bize bildiriliyor. Böyle etkinliklerin sürekli yapılması lazım."dedi.

Üniversite öğrencisi İremnur Suçin ise,doğa yürüyüşü düzenleyen Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.

Doğaseverler, Van Gölü kıyısında çevre temizliği yaptıktan sonra hatıra fotoğraf çekti.