Çat Belediyesi, ilçede yapımı devam eden beton santrali, bims ve kilit parke üretim tesisi ile hem kendi ihtiyacını karşılayacak, hem de belediyeye ek bir gelir kapısı açmış olacak. Faaliyete geçmesiyle birlikte en az 50 kişinin istihdam edilmesinin planlandığı tesisler, sadece belediyenin parke, bims ve kilitlitaş ihtiyacını karşılayacağı gibi, çevredeki il ve ilçe belediyelerine de satış yapacak.

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, ilçede 18 dönüm üzerine inşa ettikleri çok amaçlı tesisin belediyeyi hem mali bir yükten kurtaracağını, hem de ilçede katma değer üreteceğini söyledi. Yaşar, "Bims, kilitli parke, parke taş ve hazır beton üretimi yapacağımız tesisimizin kurulum çalışmalarını sürdürüyoruz. Tesisimiz tamamlandığında üstyapı hizmetleri için gerekli olan yapı malzemelerini artık kendimiz üretiyor olacağız" dedi.

Tesisin belediyenin ihtiyaçlarını karşılamasının yanı sıra, çevre ilçe ve illerdeki belediyelerin ihtiyaçlarına da cevap vereceğini anlatan Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, "İlçemize bağlı mahallelerimizin üstyapı ihtiyaçlarında kullanacağımız yapı malzemelerini tesisimizde üreteceğiz. Yine tesisimizde üreteceğimiz hazır betonu da hem kendi ihtiyaçlarımız için kullanacağız, hem de ihtiyaç duyan inşaatlara satış yapacağız. Böylece belediyemize ek bir gelir kapısı açmış olmakla birlike ilçemizde de yeni bir istihdam alanı oluşturmuş olacağız. Gençlerimiz bu tesislerde çalışacak; evlerine ekmek götürecek" diye konuştu.

Tesisin, Çat Belediyesi'nin yapı malzemelerinden doğan maliyetini de azaltacağını vurgulayan Başkan Yaşar, "İhtiyaç duyacağımız kilitli parke, parke taş ve bimsi kendimiz üreteceğimiz için harcamalarımız da azalmış olacak. Yine civar belediyelerin ihtiyaçlarını da bu tesisle karşılayacağımız için gelir de elde etmiş olacağız" ifadelerini kullandı. - ERZURUM