Filistin "Doğu Akdeniz Gaz Forumu"na toplantısına katılmadı - Son Dakika

Filistin "Doğu Akdeniz Gaz Forumu"na toplantısına katılmadı

Filistin, Akdeniz'e sahili bulunan 6 ülke ile Ürdün'den oluşan Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nun kuruluş imza törenine katılmadı.

Filistin

Filistin, Akdeniz'e sahili bulunan 6 ülke ile Ürdün'den oluşan Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nun kuruluş imza törenine katılmadı.

Adının açıklanmasını istemeyen Filistinli bir yetkilinin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin'in, devlet başkanı Mahmud Abbas'ın İsrail ile ilişkilerin kesilmesi kararı gereği düzenlenen Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nun kuruluş imza törenine katılmadığını belirtti.

Aynı yetkili Filistin'in Doğu Akdeniz Gaz Forumu'ndan çekilmesinin söz konusu olmadığını, başka bir zamanda kurucu üyeliğini yaptığı bu forumun kuruluş bildirgesini imzalayacağını kaydetti.

Bugün düzenlenen toplantıyla kuruluşu imzalanan Doğu Akdeniz Gaz Forumu, Mısır, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, İsrail, İtalya ve Ürdün'ün imzasıyla resmen bölgesel bir örgüte dönüştü.

Video konferans yoluyla yapılan toplantıya, Mısır, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, İsrail, İtalya ve Ürdün temsilcilerinin yanı sıra, Avrupa Birliği, ABD ve Fransa'nın gözlemcileri de katıldı.

Mısır'ın ev sahipliğinde, 16 Ocak 2019'da Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, İsrail, Mısır, İtalya ve Ürdün Enerji Bakanlarının katılımıyla "Doğu Akdeniz Gaz Forumu" kurulmuştu.

İkinci toplantısını 16 Ocak 2020'de yapan Doğu Akdeniz Gaz Forumu, "üye devletlerin halklarının çıkarı için enerji güvenliği" temelinde kurumsallaşma yönünde anlaşmıştı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy ise konuya ilişkin bir soruya verdiği yazılı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu forum, Türkiye'yi Doğu Akdeniz'deki enerji denkleminin dışında bırakma hayalleri kuran bazı ülkelerin siyasi saiklerle kurdukları, gerçeklikten uzak bir oluşumdur. Bu forumun amacı gerçekten iş birliği olsaydı, kuşkusuz Türkiye ve Kıbrıs Türkleri de foruma davet edilirlerdi."

Doğu Akdeniz, Yunanistan, Akdeniz, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 15:31 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistin 'Doğu Akdeniz Gaz Forumu'na toplantısına katılmadı - Son Dakika

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