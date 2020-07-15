Son dakika haberi! Doğu Anadolu'da 2 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniliyor - Son Dakika

Son dakika haberi! Doğu Anadolu'da 2 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniliyor

Son dakika haberi... Doğu Anadolu Bölgesinde 2 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniliyor.

Doğu Anadolu Bölgesinde 2 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniliyor.

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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava sabah saatlerinde az bulutlu ve zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars'ın kuzeyi ile Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olarak geçeceği tahmin ediliyor.


Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar kuzey ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.


Gün içerisinde beklenilen sıcaklık değerleri; Erzincan'da 34, Iğdır'da 32, Erzurum ve Ağrı'da 29, Kars'ta 26 ve Ardahan'da 25 derece olması öngörülüyor. - ERZİNCAN

Ardahan, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 09:42 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Doğu Anadolu'da 2 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniliyor - Son Dakika
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