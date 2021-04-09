Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Ağrı'da Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğünce, Ulu Cami'de şehitler için cuma namazı öncesi mevlit okutuldu, vatandaşlara lokum ikram edildi.

Havuzbaşı'ndaki Atatürk Anıtı önünde devam eden programda, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı eserler seslendirdi.

Vali Okay Memiş, burada yaptığı konuşmada, polis teşkilatıyla gurur duyduklarını belirterek, "Bölgemizde bölücü unsur bırakmamak üzere 24 saat vatandaşımızın emrindeyiz. Allah'ın izniyle Türkiye'den terörün kökünü kazımaya az kaldı. Cumhurbaşkanımızın, İçişleri Bakanımızın destekleriyle bu mücadelemiz devam edecek." dedi.

Polis ve jandarma ekiplerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla da mücadele verdiğini dile getiren Memiş, bu dönemde çok sayıda emniyet mensubunun salgını atlattığını aktardı.

Emniyet Müdürü Aslan ise Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Vatandaşların huzur ve güvenini sağlamak için teşkilatın özveriyle çalıştığını ifade eden Aslan, "Türk Polis Teşkilatı, devletinin emrinde, milletinin hizmetindedir. Her türlü saldırıya göğsünü siper etmeye devam edecek, her türlü devlet, millet, vatan ve bayrak düşmanları ve bunların uzantılarıyla mücadele kararlıkla devam edecektir." diye konuştu.

Devlete yönelik her türlü saldırıyı engellemek adına mesai mefhumu gözetemeden çalıştıklarını aktaran Aslan, milletin Türk polisiyle gurur duyduğunu ve Erzurum'u en huzurlu şehir yapmanın gayretinde olduklarını dile getirdi.

AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok da polis ve güvenlik güçlerinin mesai mefhumu gözetmeksizin çalıştığını anlatarak, "Dağda, taşta silahlı kuvvetlerimiz, jandarmamız, güvenlik koruyucularımız terörist peşinde koştuğu için biz namusumuzu ve şerefimizi eminde hissedip ona göre rahat yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

İl Müftüsü Şahin Yıldırım'ın dua okumasıyla sona eren törene, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, şehit aileleri, gaziler, askeri erkan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Ağrı

Ağrı Emniyet Müdürü Nihat Özen ve beraberindeki polisler, Vali Osman Varol'u ziyaret etti.

Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Varol, polislere görevlerinde başarılar diledi.

İl Emniyet Müdür Özen, daha sonra Abide Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Ayrıca, Ulu Cami'de şehitler için mevlit okutuldu.

Ardahan

Ardahan'da da İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal ve beraberindekiler Vali Hüseyin Öner'i makamında ziyaret etti.

Valilik bahçesinde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Vali Öner, burada yaptığı konuşmada, güvenlik güçlerinin çok önemli görevler ifa ettiğini belirterek, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Törende, Türk Kızılay gönüllülerinden oluşan bir grup genç, polislere maske ve dezenfektan dağıttı.

Erzincan

Erzincan İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Alper Özdemir ve beraberindeki polisler, Vali Mehmet Makas'ı ziyaret etti.

Vali Makas, ziyarette yaptığı konuşmada, Türk Polis Teşkilatının tarihinden aldığı güçle bugün de devletin hizmetinde, milletin huzuru için büyük bir fedakarlıkla mücadelesine devam ettiğini anlattı.

Kovid-19'la mücadelede polis teşkilatının etkin rol aldığını aktaran Makas, şehitlere rahmet, gazilere de sağlık ve mutluluk diledi.

Emniyet Müdürü Şensoy ise teşkilatın mesai mefhumu gözetmeden her şartta devleti ve milleti için canla başla çalıştığını belirterek, kendilerine her zaman destek olan Vali Makas'a teşekkür etti.