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Son dakika haberi... Doğu Anadolu şehit aileleri federasyonundan İYİ Partili Türkkan'a tepki - Son Dakika

Son dakika haberi... Doğu Anadolu şehit aileleri federasyonundan İYİ Partili Türkkan'a tepki

06.11.2021 14:47
Son dakika haberi... Doğu Anadolu şehit aileleri federasyonundan İYİ Partili Türkkan'a tepki

Gelen son dakika haberine göre Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Abdurrahman Er, Bingöl'de şehidin ağabeyine küfreden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi.

Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Abdurrahman Er, Bingöl'de şehidin ağabeyine küfreden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi.

Abdurrahman Er, yaptığı yazılı açıklamada, İYİ Partili Türkkan'ın ülke için canını veren bir şehit yakınına küfretmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Türkkan'ı kınayan Er, şunları kaydetti:

"TBMM, üzerine düşen görevi derhal zaman kaybetmeden yapıp, dokunulmazlığını kaldırmalı. Milletvekilliği düşürülmeli ve hukuk önünde gerekli ceza verilmedikçe kamuoyunun rahatlaması mümkün olmayacaktır. Siyasetçiler kendilerini bu halkın üstünde görmemeli. Bu halka hizmetkar olmaya gücünüz ve amacınız yoksa ve eleştirilere açık değilseniz, halk adına siyaset yaparak şehit ve gazi ailelerimizi üzmeye hakkınız yoktur. Kameraların önünde, alçakça küfredebilen böyle bir vekilin, kameralar olmadığında neler yapacağı, nasıl bir insanlığa bürüneceğini düşünmek bile istemiyoruz. Yapılan hareket tüm şehit ve gazi ailelerimize yapılmıştır."

Er, Türkkan'ın özür dilemesini de kabul etmediklerini aktardı.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Doğu Anadolu şehit aileleri federasyonundan İYİ Partili Türkkan'a tepki - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Doğu Anadolu şehit aileleri federasyonundan İYİ Partili Türkkan'a tepki - Son Dakika
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