Son dakika haberi: Doğu Karadeniz'de taşkın riski için 6 derede sel tırmığı yapılacak - Son Dakika
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Son dakika haberi: Doğu Karadeniz'de taşkın riski için 6 derede sel tırmığı yapılacak

13.04.2022 11:33
Son dakika haberi: Doğu Karadeniz'de taşkın riski için 6 derede sel tırmığı yapılacak

Edinilen son dakika haberine göre Devlet Su İşlerinin (DSİ) Rize, Trabzon ve Giresun'da ani yağışların ardından taşkın riskini önlemek amacıyla 6 derede sel tırmığı inşa edeceği bildirildi.

Devlet Su İşlerinin (DSİ) Rize, Trabzon ve Giresun'da ani yağışların ardından taşkın riskini önlemek amacıyla 6 derede sel tırmığı inşa edeceği bildirildi.

DSİ'den yapılan açıklamaya göre, ülkenin en çok yağış alan bölgesi Doğu Karadeniz'de, ani sağanaklarla yukarı havzalardan gelen kütük ve odunsu materyallerin mansapta yer alan köprüleri tıkayarak taşkınlara yol açmasının önüne geçilmesi amacıyla Türkiye'de ilk kez pilot il seçilen Rize, Trabzon ve Giresun'da sel tırmıkları hayata geçirilecek.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Türkiye'de ilk kez Doğu Karadeniz'de inşa edilecek 6 sel tırmığı projesinin yapım sözleşmesini imzaladıklarını belirtti.

Doğu ve Batı Karadeniz'de son yıllarda yaşanan taşkınlarda yoğun odunsu materyal taşınımı olduğunu gözlemlediklerini ifade eden Yıldız, şunları kaydetti:

"Şüphesiz ki bu, taşkın hasarlarını da artırmaktadır. DSİ mansap ıslah çalışmalarına entegre olarak yukarı havza çalışmaları kapsamında rüsubat kontrolü için çok sayıda tersip bendi inşa etmiştir. Bu yapılanlara ilave olarak geçirgen tersip bendi olarak nitelendirilebilecek 'sel tırmığı' olarak adlandırdığımız yapıları geliştirdik. İlk etapta Doğu Karadeniz'de 6 sel tırmığı inşa edeceğiz. Rize Çayeli Büyükdere, Güneysu Ballıdere ile Potamya Deresi, Hemşin Deresi, Trabzon Maçka Değirmendere ve Giresun Karabörk Görele Deresinde bu tırmıkları hayata geçirip taşkın zararlarını minimize etmeyi hedeflemekteyiz. Sel tırmıklarını tamamladığımızda elde edeceğimiz sonuçlara göre bu tırmıkları yaygınlaştırmayı düşünüyoruz."??????????????

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Doğu Karadeniz, Trabzon, Sel, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Doğu Karadeniz'de taşkın riski için 6 derede sel tırmığı yapılacak - Son Dakika


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