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Doğu Karadeniz'deki trafik kazaları 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 16,9 azaldı - Son Dakika

Doğu Karadeniz'deki trafik kazaları 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 16,9 azaldı

01.06.2021 13:07
Doğu Karadeniz'deki trafik kazaları 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 16,9 azaldı, System.String[]

Doğu Karadeniz'de ölümlü ve yaralamalı trafik kaza sayısının 2020 yılında bir önceki yıla yüzde 16,9 oranında azalarak 5 bin 194'e düştüğü bildirildi.

Doğu Karadeniz'de ölümlü ve yaralamalı trafik kaza sayısının 2020 yılında bir önceki yıla yüzde 16,9 oranında azalarak 5 bin 194'e düştüğü bildirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) Trabzon Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Doğu Karadeniz'de yer alan Giresun, Artvin, Rize, Ordu, Trabzon ve Gümüşhane'de 2020 yılında kara yollarında meydana gelen trafik kaza istatistikleri paylaşıldı.

Türkiye'de ölümlü-yaralanmalı kaza sayısının 2020'de, 2019 yılına göre yüzde 14,1 azalarak 150 bin 275 olurken Doğu Karadeniz'de de ölümlü-yaralanmalı kaza sayısı aynı dönemde yüzde 16,9 oranında azalarak 5 bin 194'e düştüğü belirtilen açıklamada, bu kazalarda 178 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 bin 180 kişinin de yaralandığı, ölenlerin yüzde 57,3'ünün kaza yerinde hayatını kaybettiği aktarıldı.

Bir önceki yıla göre ölümlü-yaralanmalı kaza sayısı 2020 yılında Doğu Karadeniz (TR90) illerinden Giresun'da yüzde 22,1 azalarak 838, Artvin'de yüzde 21,6 azalarak 313, Rize'de yüzde 16,4 azalarak 631, Ordu'da yüzde 15,6 azalarak bin 620, Trabzon'da yüzde 15,3 azalarak bin 494 ve Gümüşhane'de yüzde 11,0 azalarak 298 olduğu kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:

"Bu kazalarda Trabzon'da 57, Ordu'da 45, Giresun'da 33, Rize'de 21, Artvin'de 12 ve Gümüşhane'de 10 kişi yaşamını yitirirken, yaralı sayısı Ordu'da 2 bin 454, Trabzon'da 2 bin 322, Giresun'da bin 313, Rize'de 980, Gümüşhane'de 580 ve Artvin'de 531 oldu. Ölümlü-yaralanmalı kaza sayısı dikkate alınıp kaza başı yaralı sayısı incelendiğinde bu değerin Doğu Karadeniz'de en fazla 1,95 ile Gümüşhane'de olduğu, Gümüşhane'yi sırası ile 1,70 ile Artvin'in, 1,57 ile Giresun'un, 1,55 ile Rize ve Trabzon'un, 1,51 ile Ordu'nun takip ettiği görüldü. Bu değerler dikkate alındığında Doğu Karadeniz'de bulunan Ordu haricindeki diğer iller 1,51 olan Türkiye değerinin üzerinde yer aldı."

Doğu Karadeniz'deki trafik kazaları 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 16,9 azaldı
Doğu Karadeniz'deki trafik kazaları 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 16,9 azaldı

Doğu Karadeniz, Gümüşhane, Trabzon, Türkiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Doğu Karadeniz'deki trafik kazaları 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 16,9 azaldı - Son Dakika


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