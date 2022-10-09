Son dakika haberi... Doğu Kudüs'teki silahlı saldırıda yaralanan İsrail polisi öldü - Son Dakika
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Son dakika haberi... Doğu Kudüs'teki silahlı saldırıda yaralanan İsrail polisi öldü

09.10.2022 11:29
Son dakika haberi... Doğu Kudüs'teki silahlı saldırıda yaralanan İsrail polisi öldü

Son dakika gündem haberine göre İşgal altındaki Doğu Kudüs'te dün akşam saatlerinde İsrail güçlerine açılan ateş sonucu yaralanan polislerden birinin öldüğü bildirildi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te dün akşam saatlerinde İsrail güçlerine açılan ateş sonucu yaralanan polislerden birinin öldüğü bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Doğu Kudüs'teki Şuafat Mülteci Kampı girişinde İsrail güçlerine açılan ateş sırasında yaralanan 20 yaşındaki bir kadın polisin öldüğü belirtildi.

İsrail basınının bir polis yetkilisine dayandırdığı habere göre, saldırganı taşıyan aracın şoförü ve araçtaki iki kişi polis tarafından yakalandı. Söz konusu üç kişinin verdikleri ifadelerinde "saldırganın niyetinden haberleri olmadığını ve saldırganın bir anda araçtan inerek ateş açmaya başladığını" söylediği aktarıldı.

İsrail polisi, yakalanan şüphelilerin 20'li yaşlarda ve Doğu Kudüs'ün Şuafat Mülteci Kampı ile Beyt Hanina Mahallesi'nden olduğunu duyurdu.

İsrail güçleri, gece boyunca Kudüs'te yollarda kontrol noktaları kurarak araçları denetledi. Ayrıca Şuafat Mülteci Kampı çevresinde helikopter ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırganı arama çalışmaları da devam etti.

İsrail güçleri, gece boyunca Şuafat Mülteci Kampı ve Doğu Kudüs'teki birçok noktaya baskın düzenledi. Saldırı sonrasında Şuafat Mülteci Kampı'nda olaylar çıktı. İsrail güçleri, kamptaki olaylara göz yaşartıcı gaz ve kauçuk kaplı mermilerle müdahale etti.

Öte yandan, İsrail polisi, Doğu Kudüs'teki Şuafat Mülteci Kampı ve Batı Şeria'dan Kudüs'e açılan bazı kontrol noktalarında araç geçişlerini durdurdu.

Ne olmuştu?

İsrail polisi, dün akşam saatlerinde Şuafat Mülteci Kampı'ndaki kontrol noktasında görevli güvenlik güçlerine hareket halindeki bir araçtan ateş açıldığını ve saldırıda 2 İsrail polisinin ağır, 1'inin ise hafif şekilde yaralandığını duyurmuştu.

Filistinli direniş grupları ise işgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail güçlerine ateş açılmasının, İsrail'in işlediği suçlara ve Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarına verilen "doğal bir tepki" olduğunu belirtmişti.

Tel Aviv yönetimi, mart ayında başlattığı "Dalgakıran" isimli operasyon kapsamında, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık baskınlar düzenliyor. Bu baskınlarda şu ana kadar aralarında çocukların da bulunduğu 100'den fazla Filistinli hayatını kaybetti.

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Kaynak: AA

Doğu Kudüs, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Doğu Kudüs'teki silahlı saldırıda yaralanan İsrail polisi öldü - Son Dakika

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