Son dakika haberi | Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetimler sürüyor - Son Dakika

Son dakika haberi | Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetimler sürüyor

13.01.2021 14:09
Son dakika haberi | Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetimler sürüyor, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım koordinasyonunda kentte denetim yapan polis, jandarma ve zabıta ekipleri, yoğun kullanılan alanlarda maske, mesafe ve hijyen kuralına uyulup uyulmadığını kontrol ediyor.

Trafik ekipleri, yol kontrol noktalarında şoför ve yolculara salgında uyulması gereken önlemleri hatırlatırken, Sakarya Büyükşehir Belediyesince kent genelinde dezenfekte işlemleri ve maske dağıtımı sürüyor.

İş yerlerinde de denetim yapan ekipler, esnafı kurallara uyulması konusunda uyarıyor.

Kocaeli

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile gıda mühendisleri tarafından, fırınlarda denetim gerçekleştirildi.

Genel temizlik, fiyat tarifesi, gramaj kontrolü yapan ekipler, salgınla mücadele kapsamında maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını denetledi.

İşletmelere, salgınla ilgili tedbirler konusunda bilgi verildi.

Salgın tedbirlerine uymadığı tespit edilen işletmeler hakkında ise yasal işlem yapıldı.

Düzce

Düzce Valiliği koordinesinde, kentte ulaşım araçlarına ve iş yerlerine yönelik denetimler sürüyor.

Polis ve zabıta ekipleri, vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına riayet edilmesi konusunda uyarılarda bulunuyor.

İş yerlerinde yapılan denetimlerde ekipler tarafından esnafın kurallara uyması konusunda bilgilendirme yapılıyor.

Karabük

Karabük Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, yaptığı açıklamada, kent genelinde salgının yayılmasını kontrol altına aldıklarını bildirdi.

Alınan tedbirlere uyan vatandaşlara teşekkür eden Sarı, özellikle maske, mesafe ve hijyen konusuna çok dikkat edilmesi gerektiğini, hala salgın tehlikesinin atlatılamadığını ifade etti.

Bu zor sürecin geçeceğini belirten Sarı, vatandaşlardan sabırlı olmalarını istedi.

Öte yandan kolluk kuvvetleri, il genelinde pazar yerleri, toplu taşıma araçları, otogarlar ve iş yerlerinde denetim yapıyor.

Bolu

Bolu'da polis ve jandarma ekiplerinin maske, mesafe ve hijyen denetimleri sürüyor.

Ekipler, özellikle kentin girişlerinde oluşturulan kontrol noktalarında maske ve mesafe denetimi gerçekleştiriyor.

Öte yandan kentin en işlek noktalarında da polis, bekçi ve zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor. Kurallara uymayanlara idari para cezası uygulanıyor.

Zonguldak

Zonguldak Belediyesi temizlik ekiplerince kentteki bazı cadde ve sokaklardaki ortak kullanım alanları düzenli dezenfekte ediliyor.

Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu banka önleri ve iş yerlerinde polis ve zabıta ekipleri, kurallara uyulması konusunda ikazda bulunuyor.

İlçelerin girişlerindeki kontrol noktalarında kimlik ve Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrolü yapılıyor, vatandaşların ateşi ölçülüyor.

Bartın

Bartın'da kolluk kuvvetleri, özellikle yoğunluk oluşan yerlerde vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyarıyor.

Polis ve zabıta ekipleri de pazar yeri girişinde oluşturulan kontrol noktasında vatandaşların ateşini ölçerek HES kodu sorgusu yapıyor.

Belediye ekiplerince de kentteki bazı cadde ve sokaklardaki ortak kullanım alanları düzenli dezenfekte ediliyor.

Batı Karadeniz, Marmara, Zabıta, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetimler sürüyor - Son Dakika


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