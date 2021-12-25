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Son dakika haberi | Doğudan batıya uyuşturucu sevkiyatına Osmaniye polisinden darbe - Son Dakika

Son dakika haberi | Doğudan batıya uyuşturucu sevkiyatına Osmaniye polisinden darbe

25.12.2021 09:19

Son dakika 3. sayfa haberine göre Doğudan batıya uyuşturucu sevkiyatına Osmaniye polisinden darbe Osmaniye'de doğudan batıya uyuşturucu sevkiyatı yapan zehir tacirlerine göz açtırmayan polis ekipleri, istihbarat üzerine durdurulan tırda yaptıkları aramada 31 kilo skunk ele geçirirken gözaltına alınan tır şoförü...

Doğudan batıya uyuşturucu sevkiyatına Osmaniye polisinden darbe

Osmaniye'de doğudan batıya uyuşturucu sevkiyatı yapan zehir tacirlerine göz açtırmayan polis ekipleri, istihbarat üzerine durdurulan tırda yaptıkları aramada 31 kilo skunk ele geçirirken gözaltına alınan tır şoförü tutuklandı

OSMANİYE - Osmaniye'de doğudan batıya uyuşturucu sevkiyatı yapan zehir tacirlerine göz açtırmayan polis ekipleri, istihbarat üzerine durdurulan tırda yaptıkları aramada 31 kilo skunk ele geçirirken gözaltına alınan tır şoförü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Diyarbakır'dan Adana'ya uyuşturucu madde getirileceği bilgisini aldı. Osmaniye Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Gaziantep İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucunda uyuşturucuların getirileceği tır belirlendi. Osmaniye sınırları içerisinde takibe alınan tır uygulama noktasında durduruldu. Narkotik köpeği Pars'ında katıldığı operasyonda tırda yapılan aramada şoför yatağının altında ve üstünde valizlere zulalanmış halde 31 kilo 50 gram skunk ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen tır şoförü Tuncay K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika haberi | Doğudan batıya uyuşturucu sevkiyatına Osmaniye polisinden darbe
Son dakika haberi | Doğudan batıya uyuşturucu sevkiyatına Osmaniye polisinden darbe
Son dakika haberi | Doğudan batıya uyuşturucu sevkiyatına Osmaniye polisinden darbe
Son dakika haberi | Doğudan batıya uyuşturucu sevkiyatına Osmaniye polisinden darbe
Son dakika haberi | Doğudan batıya uyuşturucu sevkiyatına Osmaniye polisinden darbe

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Uyuşturucu, Osmaniye, Narkotik, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Doğudan batıya uyuşturucu sevkiyatına Osmaniye polisinden darbe - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Doğudan batıya uyuşturucu sevkiyatına Osmaniye polisinden darbe - Son Dakika
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