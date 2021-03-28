Doğum günü kutlamasında silahla yaralanarak yaşamını yitiren cumhuriyet savcısının cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde doğum günü kutlaması sırasında silahla başından vurularak yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 28 yaşındaki Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Salkım'ın Yozgat Adli Tıp Kurumu morgundan alınan cenazesi Kızılcahamam ilçesine getirildi.

Bulak Mahallesi'nde kılınan cenaze namazından sonra Salkım'ın cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye, Salkım'ın yakınları, Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Belediye Başkanı Süleyman Acar, Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Kemal Delimehmet, bazı siyasi partilerin ilçe başkanları ile Salkım'ın meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

Sorgun Adliyesinde görevli Özlem Salkım, 24 Mart'ta Bahçelievler Mahallesi Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki evinde arkadaş grubuyla doğum gününü kutladığı sırada başından tabanca ile vurularak ağır yaralanmış, kaldırıldığı Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, olayla ilgili evde misafir olarak bulunan 4 kamu görevlisinin gözaltına alındığını bildirilmiş, şüphelilerden 3'ü cumhuriyet savcılığınca ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmış, olayda kullanılan silahın sahibi A.M. ise nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverilmişti.