Son dakika haberi | Doğum günü olan annesine vinçle pastalı sürpriz yaptı - Son Dakika

Son dakika haberi | Doğum günü olan annesine vinçle pastalı sürpriz yaptı

13.12.2020 15:05
Son dakika haberi | Doğum günü olan annesine vinçle pastalı sürpriz yaptı, System.String[]

Son dakika haber: İZMİR'in Buca ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında 66 yaşındaki annesinin doğum gününü kutlamak isteyen radyo programı sunucusu Mustafa Karslıoğlu, sıra dışı sürpriziyle şaşırttı.

İZMİR'in Buca ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında 66 yaşındaki annesinin doğum gününü kutlamak isteyen radyo programı sunucusu Mustafa Karslıoğlu, sıra dışı sürpriziyle şaşırttı. Vincin üstüne çıkarak annesine götürdüğü pastayı balkondan teslim eden Karslıoğlu, balkonlarına çıkan vatandaşların alkışları eşliğinde annesine unutulmaz bir doğum günü yaşattı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadele kapsamında yurt genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken annesi Yurda Karslıoğlu'nun 66'ncı doğum gününü kutlamak isteyen radyo programı sunucusu Mustafa Karslıoğlu, sıra dışı bir sürprize imza attı. Vincin üstüne çıkarak annesine götürdüğü 'Canım annem yazılı' pastayı balkondan teslim eden Karslıoğlu, balkonlarına çıkan vatandaşların alkışları eşliğinde annesine unutulmaz bir doğum günü yaşattı. Şaşkınlığını gizleyemeyen anne Karslıoğlu, "Oğlumun beni şaşırtacağını biliyordum ama bu kadarını beklemiyordum. Balkona çıktığım anda karşımda elinde pastasıyla vincin üstündeki oğlumu gördüm. Bana unutulmaz bir doğum günü yaşattı. Çok şaşkınım. Allah herkese böyle evlat nasip etsin" dedi.'ÇILGINLIKLAR BEKLİYORDU AMA BU KADARINI DEĞİL'

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olduğunu anlatan Mustafa Karslıoğlu, "Sokağa çıkma sınırlandırması var ama ben kapsam dışındayım. Radyodaki yayınımı yaptıktan sonra anneme bir sürpriz yapmak istedim. Şahane bir pasta hazırladık ama bu pastayı anneme ulaştırmamız gerekiyordu. Sokağa çıkma kısıtlamasının dışında artık evleri de ziyaret edemiyoruz bunun 3 bin 150 TL'lik cezası var. 3 bin 150 TL hem size hem de gittiğiniz haneye yazılıyor. 6 bin 300 TL vermek yerine 2 bin TL'ye vinç kiraladık. Daha uygun fiyata anneme sürpriz yapmış oldum. Sanırım annemin unutamayacağı bir doğum günü oldu. Aslında annem benden çılgınlıklar bekliyordu ama bu kadarını tahmin etmedi. Balkonlardan da büyük destek gördük. Herkes şaşırdı annem pastasını aldığında balkondan alkış kıyamet koptu. Mesafemizi de korumuş olduk. Annemizi ziyarete gitmedik, annemiz de bizi ziyarete almadı. Balkondan vinçle doğum günü pastasını kendisine verdim" diye konuştu.


Mustafa Karslıoğlu, Doğum, Radyo, Buca, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Doğum günü olan annesine vinçle pastalı sürpriz yaptı - Son Dakika


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