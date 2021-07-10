Son dakika haberi! DOĞUM SIRASINDA DÜŞÜRÜLDÜĞÜ İDDİA EDİLEN AZRA BEBEK, ÖLÜM KALIM SAVAŞI VERİYOR - Son Dakika

ADANA'da özel bir hastanede ikinci çocuğunu dünyaya getiren Kader Şahin (24) ile eşi Yavuz Şahin (27) bebeklerinin doğum sırasında düşürüldüğünü iddia ederek Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Beyin kanaması geçiren, kafatasında kırık ve başında 4 santimetrelik yara olan Azra bebek ise yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor.

Adana'da yaşayan Kader Şahin'in 29 Haziran günü özel bir hastanede dünyaya getirdiği kız bebek, kundaklanıp ailesine teslim edildi. Bebeğin başında 4 santimetrelik açık yara gören ailesi, durumu hemşirelere bildirdi. Aileden alınan bebek, hemen yenidoğan yoğun bakıma alındı. Beyin kanaması teşhisi konulan bebek, tedaviye alındı. Ailenin isteği üzerine bebek, başka bir özel hastaneye sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunan bebeğin kafatasında darbeye bağlı olarak kırık olduğu ortaya çıktı. Azra adını verdikleri bebeklerinin doğum sırasında düşürüldüğünü öne süren aile, hastane ve ilgiler hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

'ÇOCUĞUMU KUCAĞIMA ALAMADIM'

Doğumdan sonra bebeğinin kucağına verilmeden acele edilerek aile yakınlarına götürüldüğünü belirten Kader Şahin, Bebeğim yıkanıp giydirilirken morardığını gördüm. O an bir şey olduğunu hissettim. 'Bebeğimin neden morardı' diye sorduğumda, normal doğumda olağan şeyler olduğunu söylediler. Ben hala ameliyattayken çocuğumu alıp aileme götürdüler. Ben çocuğumu kucağıma dahi alamadım dedi.

'ÇOCUĞUMUN DÜŞÜRÜLDÜĞÜNÜ DÜŞÜNÜYORUM'

Eşinin doğum sırasında il dışında olduğu anlatan Şahin, görümcesinin eşine anlık olarak fotoğraflar attığını belirterek, Görümcem, fotoğraf çekmek için şapkasını çıkarttığında kafasında kan görerek hemşireyi çağırmış. Hemşire 'bir şey yok' diyerek bebeği alıp apar topar yenidoğan servisine çıkartmış. Çocuğumun düşürüldüğünü düşünüyorum. Ne olduysa o anda oldu. Doktoruma durumunu sorduğumda sadece bir çizikten ibaret olduğunu söyledi. Şu anda çocuğumun kafatasında kırık var. Beyin kanaması geçirmiş diye konuştu.

'ÖDEMEYİ GERİ İADE EDİP ŞİKAYETÇİ OLMAMIZI İSTEMEDİLER'

Baba Yavuz Şahin, bebeğinin fotoğraflarını gördükten sonra kendisini kötü hissettiğini belirterek, Olayın üstünü kapatmaya çalışıyorlar. Hastaneye yaptığımız ödemeyi geri iade etmeyi teklif ettiler. Biz de kabul etmeyerek çocuğumuzu başka bir hastaneye götürdük. Şikayetçi olmamızı istemediler. Çocuğumuzu başka hastaneye götürdüğümüzde kafatasında kırık olduğu ortaya çıktı. Çocuğumun kafasındaki yarayı hala kabul etmeyip 'normal' olduğunu iddia ediyorlar dedi.

'BAŞKA HASTANEDE ÖĞRENDİK'

Ailenin avukatı Tuğsan Güneş, olayın çok üzücü olduğunu, hukuk mücadelesini sonuna kadar sürdüreceklerini ifade ederek, Şikayetçi olduk. Delilleri karartmaya çalışıyorlar. Çocuğun kafatasında kırık olduğunu biz başka hastanede öğreniyoruz. Savcılığımızın şikayetimiz doğrultusunda gerekeni yapacağından eminim diye konuştu.

İddialarla ilgili soruşturma başlatılırken, hastane yönetimi ise olayla ilgili açıklama yapmadı.