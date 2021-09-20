KAYSERİ'de, doğum yaptıktan 3 gün sonra koronavirüse yakalanan Gülşen İbiş (41), "Aşı randevularımı almıştım ancak biraz tedirgin oldum ve aşımı yaptırmak istemedim. Çok pişman oldum. Çocuğumu göremiyorum. Benim için ağır bir süreç. Aşının önemini burada yatınca anladım" dedi.

İkinci çocuğuna hamile olan Gülşen İbiş, doğum için 25 gün önce Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. 15 günlük tedavi sürecinin ardından İbiş, Yiğit Aras ismini verdikleri oğullarını dünyaya getirdi. Hastanede tedavisi devam eden İbiş, doğumdan 3 gün sonra koronavirüse yakalandı. Aşı yaptırmayan 2 çocuk annesinin hastanedeki tedavisi sürerken, bebeği de tedbir amaçlı yoğun bakımda tutuluyor. Gülşen İbiş'e 2 doz aşısını yaptıran eşi Hatem İbiş refakat ediyor.