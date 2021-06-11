Üye Girişi
Son dakika haberi! Doktor Zeynep'i öldüren eşine, 6 ay önce yaralamadan dava açılmış - Son Dakika

Son dakika haberi! Doktor Zeynep'i öldüren eşine, 6 ay önce yaralamadan dava açılmış

11.06.2021 10:36
Son dakika haberi! Doktor Zeynep'i öldüren eşine, 6 ay önce yaralamadan dava açılmış, System.String[]

Bir son dakika haberine göre ANKARA'da 9 aylık eşi kadın doğum uzmanı Opr. Dr. Zeynep Erdoğan'ı (47) bıçaklayarak öldüren Mehmet Erdoğan'ın (45), cinayetten 6 ay önce de eşine şiddet uyguladığı ortaya çıktı.

ANKARA'da 9 aylık eşi kadın doğum uzmanı Opr. Dr. Zeynep Erdoğan'ı (47) bıçaklayarak öldüren Mehmet Erdoğan'ın (45), cinayetten 6 ay önce de eşine şiddet uyguladığı ortaya çıktı. Mehmet Erdoğan hakkında bu nedenle 'eşe karşı kasten yaralama' suçundan dava açıldığı belirlendi.

Mehmet Erdoğan, 9 ay önce ikinci evliliğini yaptığı Opr. Dr. Zeynep Erdoğan ile 10 Mayıs günü Çankaya ilçesi Mutlukent Mahallesi'ndeki evlerinde tartıştı. Mehmet Erdoğan, tartışma sırasında evde bulunan eşinin ilk evliliğinden olan oğlu A.A.'yı (16) dövüp, ellerini bağlayarak odaya kilitledikten sonra Zeynep Erdoğan'ı bıçaklayarak öldürdü. Erdoğan, eşine ait otomobille kaçarken, olay A.A.'nın ellerindeki ipi çözüp, dışarıya çıkarak yardım istemesi üzerine ortaya çıktı. Polis tarafından kısa sürede yakalanan Erdoğan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

YARALAMADAN DAVA AÇILMIŞZeynep Erdoğan'ın evlendikten yaklaşık 3 ay sonra, Mehmet Erdoğan'ı şiddet uyguladığı için şikayet ettiği ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, eşinin boğazını sıkıp, darbeden Mehmet Erdoğan hakkında, 'eşe karşı kasten yaralama' suçundan 8 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldığı belirlendi. Zeynep Erdoğan'ın avukatının, cinayetten kısa süre önce mahkemeye şikayetinden vazgeçtiği yönünde dilekçe verdiği; ancak suçun eşe karşı işlenmesi nedeniyle yargılamanın Ankara 33'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde sürdüğü bildirildi. Yine Zeynep Erdoğan'ın şikayeti üzerine Mehmet Erdoğan hakkında 'güveni kötüye kullanma' suçundan da ayrı bir soruşturma yürütüldüğü belirtildi.'SOSYAL MEDYADAN TANIŞIP EVLENDİK'Bu arada, cinayetle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma da sürüyor. Soruşturma kapsamında savcılıkta ifade veren Mehmet Erdoğan, ilk eşinden boşandıktan sonra Ankara'da kardeşiyle kurduğu iş yerini daha sonra kapattığını, 2017 yılında 'dolandırıcılık' suçundan cezaevine girdiğini söyledi. Erdoğan, 2020 Nisan ayında tahliye olduktan 1 ay sonra arkadaşlık sitesinde Zeynep Erdoğan ile tanıştığını belirterek, "Bana ilk önce hemşire olduğunu söyledi. Ben elektronik işiyle uğraştığımı söyledim. Bir süre birlikte yaşadıktan sonra Zeynep bana iş kurmam için bir miktar para verdi. 14 Ağustos 2020'de de resmi olarak evlenerek, olayın yaşandığı evde Zeynep'in ilk eşinden olan çocuklarıyla birlikte yaşamaya başladık. Ben bu süre zarfında iş yapmaya çalıştım; ancak olmadı" dedi.'BIÇAĞI ALMAK İSTERKEN BOĞUŞMAYA BAŞLADIK'Mehmet Erdoğan, eşi cezaevine dolandırıcılıktan girdiğini öğrenince aralarının bozulduğunu belirterek, "Alkol aldığı dönemde bana 'sen dolandırıcısın, kadın parası yiyorsun' gibi sözler söylemeye başladı. Aramız zaman zaman düzelip, bozuluyordu. Tartıştığımız bir gün şikayetçi oldu ve uzaklaştırma kararı aldırdı. Ancak sonra aramız yine düzeldi ve şikayetinden vazgeçti. Bir süre sonra yine alkol aldığında bana çok ağır sözler söyleyerek, tehdit ediyordu. Olay günü ben ikametin alt katında koltukta uyurken, saat 06.00 gibi elinde kılıf içerisindeki bıçakla alnıma vurarak uyandırdı. 'Sodaların hepsini sen mi içtin?' diyerek üst kattaki yatak odasına çıktı. Ben de peşinden gidince tartışmaya başladık. Tartışma sırasında yine bana hakaret etti. Elindeki bıçağı almak isterken boğuşmaya başladık. Boğuşma sırasında Zeynep yere düştü. Elindeki bıçağı alıp alt kata indim" diye konuştu.'ANNESİNİ O ŞEKİLDE GÖRMESİN DİYE BAĞLADIM'Mehmet Erdoğan, o sırada evde bulunan A.A.'ya, "Sana zarar vermek istemiyorum. Annenle konuşacağım" dediğini ileri sürerek, "Annesini o şekilde görmesini istemediğim için ellerini bağlayıp, ikametin bodrum katındaki depoya kilitledim. Bağlamak isterken direndiği için birkaç kez vurarak darbettim. Tekrar yatak odasına çıktığımda Zeynep'in ölmüş olduğunu anladım" dedi.Öte yandan Mehmet Erdoğan'ın ellerini bağlayıp darbettiği, A.A.'nın henüz ifadesinin alınmadığı, psikolojik durumu nedeniyle doktorunun buna izin vermediği belirtildi. A.A.'nın önümüzdeki günlerde psikolog gözetiminde ifade vereceği öğrenildi.KREDİ KARTLARI VE NOTER VEKALETİNİ ALARAK KAÇMIŞ

Ailenin avukatı Ganican Emin Yılmaz, şüphelinin cinayetten sonra verdiği ifadesinde Zeynep Erdoğan'ı suçladığını belirterek, "Cinayetten sonra Zeynep Erdoğan'a ait kredi kartları ile noter vekaletini de da alarak kaçmış. Alınan ifadeler ve şüphelinin daha önce dolandırıcılık suçundan ceza alması, çek senetle ilgili birçok suç kaydının bulunması, aslında olayın neden meydana geldiğini ortaya koyuyor. Cinayet soruşturması dışında biz bu konuda da gerekli evrakları tamamladıktan sonra şikayetçi olacağız" diye konuştu.


Son dakika haberi! Doktor Zeynep'i öldüren eşine, 6 ay önce yaralamadan dava açılmış
Son dakika haberi! Doktor Zeynep'i öldüren eşine, 6 ay önce yaralamadan dava açılmış
Son dakika haberi! Doktor Zeynep'i öldüren eşine, 6 ay önce yaralamadan dava açılmış
Son dakika haberi! Doktor Zeynep'i öldüren eşine, 6 ay önce yaralamadan dava açılmış
Son dakika haberi! Doktor Zeynep'i öldüren eşine, 6 ay önce yaralamadan dava açılmış
Son dakika haberi! Doktor Zeynep'i öldüren eşine, 6 ay önce yaralamadan dava açılmış

Zeynep Erdoğan, Mehmet Erdoğan, Ankara, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Doktor Zeynep'i öldüren eşine, 6 ay önce yaralamadan dava açılmış - Son Dakika


Son Dakika

Abdurrahim Albayrak, katıldığı yayından hüngür hüngür ağlayarak çıktı 11:18 Abdurrahim Albayrak, katıldığı yayından hüngür hüngür ağlayarak çıktı 2,5 milyar liralık bitkisel üretim destekler hesaplara yatıyor! 18 Haziran'dan itibaren ödenecek 11:04 2,5 milyar liralık bitkisel üretim destekler hesaplara yatıyor! 18 Haziran'dan itibaren ödenecek Bakan Elvan, salgın desteği hakkında konuştu: Yıl sonuna kadar 191 milyar liraya ulaşması bekleniyor 10:56 Bakan Elvan, salgın desteği hakkında konuştu: Yıl sonuna kadar 191 milyar liraya ulaşması bekleniyor
Survivor 2021'de Berkay'ın kendi takımındaki yarışmacıyı eleme adayı yapması herkesi şaşırttı 10:49 Survivor 2021'de Berkay'ın kendi takımındaki yarışmacıyı eleme adayı yapması herkesi şaşırttı Son Dakika! Bakan Koca'dan BioNTech uyarısı: 6 saat içinde kullanılmayan aşılar israf oluyor 10:37 Son Dakika! Bakan Koca'dan BioNTech uyarısı: 6 saat içinde kullanılmayan aşılar israf oluyor Deniz Gezmiş'in hiç bilinmeyen bir fotoğrafı daha ortaya çıktı 10:23 Deniz Gezmiş'in hiç bilinmeyen bir fotoğrafı daha ortaya çıktı
Kadın hastanın karnında mala unutuldu! Sağlık Bakanlığı 82 bin lira tazminat ödeyecek 09:41 Kadın hastanın karnında mala unutuldu! Sağlık Bakanlığı 82 bin lira tazminat ödeyecek Son anket sonuçları dikkat çekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakın rakibi Mansur Yavaş 07:45 Son anket sonuçları dikkat çekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakın rakibi Mansur Yavaş

Son Dakika Haberleri
11:21 Son Dakika! Taksi ve dolmuş esnafı ile ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar yarından itibaren aşı olabilecek
11:18 Abdurrahim Albayrak, katıldığı yayından hüngür hüngür ağlayarak çıktı
11:04 2,5 milyar liralık bitkisel üretim destekler hesaplara yatıyor! 18 Haziran'dan itibaren ödenecek
10:57 Ölümcül maymun çiçeği virüsü panik yarattı! İngiltere'de iki kişide tespit edildi
10:55 Bakan Elvan, salgın desteği hakkında konuştu: Yıl sonuna kadar 191 milyar liraya ulaşması bekleniyor
10:53 Balıkesir sahillerinin altın rengi kumu kirlilik yüzünden siyaha döndü: Bandırma'da denize girmek intihar gibi
10:52 400 milyon kişi seyredecek! Ay-Yıldızlı takımımız EURO 2020'nin açılış maçına çıkıyor
10:48 Survivor 2021'de Berkay'ın kendi takımındaki yarışmacıyı eleme adayı yapması herkesi şaşırttı
10:36 Son Dakika! Bakan Koca'dan BioNTech uyarısı: 6 saat içinde kullanılmayan aşılar israf oluyor
10:24 Sergen Yalçın'dan iddialı EURO 2020 değerlendirmesi: Bu kadromuzla Fransa ile finalde oynarız
Son Dakika! Taksi ve dolmuş esnafı ile ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar yarından itibaren aşı olabilecek Son Dakika! Taksi ve dolmuş esnafı ile ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar yarından itibaren aşı olabilecek         
11:21
İkinci el otomobil fiyatına boğa! 1 ton 150 kilogramlık boğa çıktığı baskülü kırıyor İkinci el otomobil fiyatına boğa! 1 ton 150 kilogramlık boğa çıktığı baskülü kırıyor         
11:14
Ölümcül maymun çiçeği virüsü panik yarattı! İngiltere'de iki kişide tespit edildi Ölümcül maymun çiçeği virüsü panik yarattı! İngiltere'de iki kişide tespit edildi         
10:58
400 milyon kişi seyredecek! Ay-Yıldızlı takımımız EURO 2020'nin açılış maçına çıkıyor 400 milyon kişi seyredecek! Ay-Yıldızlı takımımız EURO 2020'nin açılış maçına çıkıyor         
10:52
Yomra'da Belediye Başkanı Bıyık'a 5 el ateş eden saldırgan, kayıplara karıştı Yomra'da Belediye Başkanı Bıyık'a 5 el ateş eden saldırgan, kayıplara karıştı         
10:41
Sergen Yalçın'dan iddialı EURO 2020 değerlendirmesi: Bu kadromuzla Fransa ile finalde oynarız Sergen Yalçın'dan iddialı EURO 2020 değerlendirmesi: Bu kadromuzla Fransa ile finalde oynarız         
10:24
Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti         
10:05
Deniz Uğur ve Erdinç Gülener dünyaevine girdi Deniz Uğur ve Erdinç Gülener dünyaevine girdi         
07:52
Şanlıurfa'da fuhuş ihbarına giden ekiplere ateş açıldı: 2 polis yaralı Şanlıurfa'da fuhuş ihbarına giden ekiplere ateş açıldı: 2 polis yaralı         
23:47
Mostafa Mohamed, Mısır Milli Takımı formasıyla attığı 2 golle maça damga vurdu Mostafa Mohamed, Mısır Milli Takımı formasıyla attığı 2 golle maça damga vurdu         
23:36
Sermiyan Midyat'tan Sermiyan Midyat'tan "Kanal İstanbul" göndermeli olay Sedat Peker videosu: Vallahi yenileceğiz         
22:01
Spor salonunda büyük skandal! Eğitmen, halter kaldıran kadını kalçalarına dokunarak taciz etti Spor salonunda büyük skandal! Eğitmen, halter kaldıran kadını kalçalarına dokunarak taciz etti         
21:04
Bu nasıl anne! Bebeği ölümden döndü, soğukkanlılığı pes dedirtti Bu nasıl anne! Bebeği ölümden döndü, soğukkanlılığı pes dedirtti         
20:09
İmamoğlu'ndan İmamoğlu'ndan "Kanal İstanbul'un temel atma törenine davet edilirseniz gider misiniz?" sorusuna cevap: Temel atma diye bir şey yok         
18:37
Yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldüren kadının ifadesi kan dondurdu Yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldüren kadının ifadesi kan dondurdu         
17:59
Mevzide zeybek oynamış! Şehit özel harekat polisinin görüntüleri yürekleri burktu Mevzide zeybek oynamış! Şehit özel harekat polisinin görüntüleri yürekleri burktu         
17:16
MİSİAD Başkanı Feridun Öncel gözaltına alındı! İsmi Sedat Peker'in videolarında geçiyordu MİSİAD Başkanı Feridun Öncel gözaltına alındı! İsmi Sedat Peker'in videolarında geçiyordu         
16:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2021 11:24:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! Doktor Zeynep'i öldüren eşine, 6 ay önce yaralamadan dava açılmış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement