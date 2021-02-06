Son dakika haberi: DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - "Hastalarımızın gözümüzün önünde eridiğini gördük" - Son Dakika

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde görevli doktorlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede yaşadıkları zorlukları anlattı.

Salgınla mücadelenin en önemli aktörlerinden sağlık çalışanları, Kovid-19'a yakalanan hastalarına umut olmak ve onları iyileştirmek için mesai gözetmeksizin yoğun şekilde çalışmayı sürdürüyor.

GAÜN Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi enfeksiyon hastalıkları doktorları Begüm Şahin, Onur Kalyenci ile kadın hastalıkları ve doğum doktoru Harun Reşid Türkmenoğlu, sosyal yaşantılarını bir tarafa koyarak, hastalarını bir an bile yalnız bırakmayan sağlık ordusundan sadece birkaçı.

Doktor Begüm Şahin, Kovid-19 ile mücadelenin geçen yıl mart ayından itibaren sürdüğünü anımsattı.

Başta enfeksiyon hastalıkları olmak üzere tüm branşlardaki doktorların salgınla mücadele ettiğini ifade eden Şahin, doktorlar olarak gece-gündüz fark etmeksizin hastaların iyileşmesi için çaba gösterdiklerini anlattı.

Şahin, nefes darlığının Kovid-19 hastalarında gördükleri en büyük sorun olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Gaziantep'te vaka sayılarında azalma eğilimi hem hasta hem de sağlık çalışanlarına iyi şekilde yansıyor. Şu an ise hastaların aktif Kovid-19 hastalığı sonrasında süreci takip ediyoruz. Kovid-19'u hafif veya ağır geçirmesinden bağımsız olarak hastalarda birkaç ay süren sırt ağrısı, halsizlik, çarpıntı, öksürük, nefes darlığı gibi şikayetleri olabiliyor. Hastalarla ilgilenip, gerekli servislere yönlendirmemiz gerekiyor. Şu anda poliklinikte gördüğüm kadarıyla ağır geçirenlerde özellikle öksürük, nefes darlığı ve halsizlik ciddi şekilde var."

Şahin, şikayetlerin hastaların hayat kalitesini bozduğunu belirterek, "Şu anda aşının başlatılması toplum olarak rahatlamayı zihinsel olarak sağlar ama herkesin yine sosyal mesafe ve maske kullanımına devam etmesi gerekiyor. Tabii ki herkes sırası geldiğinde aşısını olmalı." dedi.

"Vefat edince hasta yakınlarına bilgi vermek kolay olmadı"

Doktor Onur Kalyenci, salgınla mücadelede yoğunluktan dolayı bazı geçeler uyuyamadıklarını ve ailelilerini görmedekilerini dile getirdi.

Gelen hastaların bir süre sonra oksijen ihtiyacının arttığını ve yoğun bakıma sevk ettiklerini anlatan Kaylenci, "Ağır hastalarımızı yoğun bakımda takip etmek bizim için zor oldu. Yoğun bakımda üzücü olaylar oldu. Kişi vefat edince hasta yakınlarına bilgi vermek kolay olmadı." ifadelerini kullandı.

Kalyenci, geçmişte serviste fazla ölümlerle karşılaşmadıklarını ama salgınla birlikte birçok kez ölümlerle yüz yüze geldiklerini vurguladı.

Salgın sürecinde 2-3 kat fazla çalışmak zorunda kaldıklarını aktaran Kalyenci, şöyle konuştu:

"Salgından önce serviste oksijen verdiğimiz 2 veya 3 hastamız vardır, fazla yatırmıyorduk. Salgında gözümüzün önünde hastalarımızın eridiğini görüp yoğun bakıma gönderdik. Bizim için çok zor bir dönemdi ama şimdi vaka sayıları azaldı, inşallah daha da azalır. Aşılama işlemleri başladı. Ben de aşı oldum, inşallah salgın dönemini bu şekilde bitiririz."

Vaka sayılarının en yüksek olduğu dönemde salgınla mücadelede yer alan kadın hastalıkları ve doğum doktoru Harun Reşid Türkmenoğlu ise meslektaşlarına destek olmak üzere gönüllü olarak çalıştığını aktardı.

Özellikle kasım ayında Kovid-19 servisi dolu olmasından dolayı yoğun olarak çalıştıklarını dile getiren Türkmenoğlu, "Mesai yaptığım doktor arkadaşlarımdan birkaçı hasta oldu. Hatta bir asistan arkadaşımızın babası vefat etti. Bu çok üzücüydü. Tabii ki her hasta vefat ettiğinde veya yoğun bakıma gittiğinde çok derin bir üzüntü içerisinde oluyoruz ama tanıdık birisinin olması da ayriyeten üzüntümüzü çoğaltıyordu." ifadelerini kullandı.