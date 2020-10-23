DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - "Hastaların bakışından hastalığın ağırlığını ve şiddetini hissediyorsunuz"" - Son Dakika

DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - "Hastaların bakışından hastalığın ağırlığını ve şiddetini hissediyorsunuz""

23.10.2020 11:11

Malatya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele ederken hastalığa yakalanan Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erdal Aktürk, kendisinin de tedavi ettikleri hastaların da çok zorlu süreçler yaşadığını anlattı.

Malatya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele ederken hastalığa yakalanan Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erdal Aktürk, kendisinin de tedavi ettikleri hastaların da çok zorlu süreçler yaşadığını anlattı.

Virüsü yendikten sonra görevinin başına dönen Aktürk, Kovid-19'a mücadeleye kaldığı yerden devam ediyor.

Pandemi hastanesine dönüştürülen Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde büyük özveriyle çalışan Aktürk, herkesten maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına özen göstermesini istedi.

Başhekim Prof. Dr. Erdal Aktürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, marttan bu yana Kovid-19 ile etkin mücadele ettiklerini söyledi.

Virüsün son derece tehlikeli olduğunu anlatan Aktürk, hem dünyada hem de ülkede Kovid-19'un yaygın şekilde görüldüğünü ifade etti.

Sağlık çalışanlarının bu süreçte çok zorlandığını dile getiren Aktürk, "Bu bir enfeksiyon hastalığı ancak şu an hastanemizde 400 hekim branş ayrımı yapmaksızın bu hastalıkla mücadele ediyor. Örneğin ortopedist bir hekimimiz kendi işini yapmaktan ziyade pandemiyi takip ediyor. Ayrıca çok bulaşıcı bir hastalık olduğu için sağlık çalışanları da etkileniyor. Ailelerine bulaştırmaları çok yüksek olduğu için sağlık çalışanlarımız çok tedirgin oluyor. Bu da karşılaştığımız bir diğer zorluk." diye konuştu.

"Hastalığı yaşamak tedavi etmek gibi değil"

Kendisine de virüs bulaştığını aktaran Aktürk sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hastaların anlattığı semptomlar sizde başladığında hekim olduğumuz için tanı koymaksızın Kovid-19 olduğunuzu anlıyorsunuz. Yaptırdığım test pozitif çıktıktan sonra evde karantinaya alındım. İlk başlarda hafifti ama 3-4 gün çok zorladım. Hastalığı yaşamak tedavi etmek gibi değil. Kovid-19 ismi bile sizde bazı şeyleri çağrıştırıyor. Tedavi sürecimde yoğun bakımdaki hastalar aklıma geldi. 'Ben de öyle olacak mıyım?' diye ister istemez tedirgin oluyorsunuz. Her ne kadar bende nefes darlığı olmasa da yoğun bakımdaki hastalar gibi korkum oldu. Hastalığı yaşamak tedavi ettiğimiz gibi değil. Yaşamak daha farklı bir duygu. Bende yaygın kas ve kemik ağrıları oldu ama tedaviyle sağlığıma kavuştum."

Sürüntü alınan kişi hastaneden düğüne gitmiş

Prof. Dr. Aktürk virüse yakalanmamak için kuralların çok basit olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

"Bu kuralları gündelik hayatımıza uygulamak, sürekli yapmak konusunda biraz daha dikkat etmeliyiz. Maske kuralına büyük oranda uyulduğunu görüyoruz ama diğer kurallarda aksamalar olduğunu görüyoruz. Örneğin hastaneden bir kişiden sürüntü aldık buradan düğüne gitmiş ve 7 kişiye daha virüsü bulaştırmış. Bu sorumsuzluk örneğidir. Hastalık şüphesi olan veya bu hastalığı geçiren kişilerin topluma kesinlikle çıkmamaları, aralarına mesafe koymaları, başkalarına da hastalığı bulaştırabileceğini bilmesi lazım. Bu sorumlukta davranmamız gerek, aksi takdirde bunun önünü kesmemiz mümkün değil."

"Çok genç kaybettiğimiz hastalar oldu"

Hastalığın yaşlılarda daha ciddi seyrettiğini dile getiren Aktürk şunları kaydetti:

"Ama 48 yaşında kaybettiğimiz hastalar da oldu, çok üzüldük. Buna karşılık 77 yaşında baypas olmuş, kalp, damar hastası, kalp yetmezliği olan ve 3 kez kalbi durup tekrar canlanıp taburcu ettiğimiz güzel olaylar da var. Özellikle genç yaşta kaybettiğimiz çok sayıda hasta var. Onlar bizim için en üzüldüğümüz nokta. Hastaların bakışından hastalığın ağırlığı ve şiddetini hissediyorsunuz. Hastaya oksijen verdiğimiz için mimiklerini göremiyoruz ama o bakışlarında yaşadıkları ızdırap insana çok şey anlatıyor. Yoğun bakımları görmek lazım. Birçok vatandaşımızın yoğun bakımdaki hastaları görse daha dikkatli olacaklarından eminim."

"Enfekte olan sağlık çalışanı sayımız 400'ü geçti"

Sağlık çalışanlarının bu süreçte büyük emek ve fedakarlıkla görevlerini yerine getirdiğini belirten Aktürk sözlerini şöyle tamamladı:

"Ailesinde kronik hastalığı olan sağlık çalışanlarımız çok endişeli oluyor. Bu da ister istemez işine yansıyor. Bu süreçte enfekte olan sağlık çalışanı sayımız 400'ü geçti. Yoğun bakım ihtiyacı doğmadı, bizi sevindiren en önemli nokta bu ve kaybettiğimiz sağlık çalışanı olmadı. Onların bu süreci rahat geçirmesi bizim şu anda tek tesellimiz. İnşallah bu şekilde devam eder. Hem vatandaş hem de sağlık çalışanlarımız için pandemi felaket gibi bir durum. İnşallah bundan bir an önce kurtuluruz."

DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - Hastaların bakışından hastalığın ağırlığını ve şiddetini hissediyorsunuz
DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - Hastaların bakışından hastalığın ağırlığını ve şiddetini hissediyorsunuz
DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - Hastaların bakışından hastalığın ağırlığını ve şiddetini hissediyorsunuz
DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - Hastaların bakışından hastalığın ağırlığını ve şiddetini hissediyorsunuz

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, araştırma, Malatya, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - 'Hastaların bakışından hastalığın ağırlığını ve şiddetini hissediyorsunuz'' - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki koronavirüs toplantısına çağrılmayan İmamoğlu'yla görüşecek Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Salgın tüm Türkiye'de yeniden tırmanışa geçmiş durumda Ermeni komutan cepheden kaçan askerlerini ikna etmeye çalıştı: Görevinize devam edin Eşinin evi terk etmesine dayanamayıp kendini astı Koronavirüs nedeniyle talep patlaması yaşayan grip aşısı uygulanmasına başlandı: Öncelik yüksek risk grubunun Rusları çaresiz bırakan Bayraktar SİHA'nın iki büyük sırrı Taksiciden kadın müşteriye şok tehdit: Seni gebertirim kadın Kocasını başka bir kadının evinde yakalayan eş, mahalleyi ayağa kaldırdı
İmamoğlu, İstanbul'daki pandemi toplantısına neden çağrılmadı? İşte olayın perde arkası İmamoğlu, İstanbul'daki pandemi toplantısına neden çağrılmadı? İşte olayın perde arkası         
11:59
Garry Rodrigues'ten Galatasaray itirafı: Transferin son günü beni istediler Garry Rodrigues'ten Galatasaray itirafı: Transferin son günü beni istediler         
11:41
Nihat Hatipoğlu'nu şaşkına çeviren olay: Sokaktan hayretler içinde geçtim Nihat Hatipoğlu'nu şaşkına çeviren olay: Sokaktan hayretler içinde geçtim         
11:26
Kaan Yıldırım'dan sevgilisi Hadise'nin doğum günü için romantik paylaşım Kaan Yıldırım'dan sevgilisi Hadise'nin doğum günü için romantik paylaşım         
11:02
Kemar Roofe, orta sahadan attığı golle Avrupa Ligi'ne damga vurdu Kemar Roofe, orta sahadan attığı golle Avrupa Ligi'ne damga vurdu         
10:44
Hazine ve Maliye Bakanlığı 15 müfettiş yardımcısı alacak Hazine ve Maliye Bakanlığı 15 müfettiş yardımcısı alacak         
09:59
Emekli milletvekili ve cumhurbaşkanlarına zam! İşte önümüzdeki yıl alacakları maaşlar Emekli milletvekili ve cumhurbaşkanlarına zam! İşte önümüzdeki yıl alacakları maaşlar         
09:41
Eşinden şiddet gördüğünü iddia eden Lübnanlı Ramadan, çocuklarıyla huzur içinde yaşamak istiyor Eşinden şiddet gördüğünü iddia eden Lübnanlı Ramadan, çocuklarıyla huzur içinde yaşamak istiyor         
09:28
İki kardeşin ürettiği kilitli pizza kutusuna salgında yoğun ilgi: 70 il ve 5 ülkeye satıyorlar İki kardeşin ürettiği kilitli pizza kutusuna salgında yoğun ilgi: 70 il ve 5 ülkeye satıyorlar         
09:27
8 yıl önce yanan odayı dava bitmediği için kilitli tutmak zorunda kalan aile, senelerdir aynı kabusu yaşıyor 8 yıl önce yanan odayı dava bitmediği için kilitli tutmak zorunda kalan aile, senelerdir aynı kabusu yaşıyor         
08:57
Melek Aslan cinayetinde korkunç detay: Ablasının çıplak fotoğrafını atıp ''Ablanın geceliği ne kadar'' diye sormuş Melek Aslan cinayetinde korkunç detay: Ablasının çıplak fotoğrafını atıp ''Ablanın geceliği ne kadar'' diye sormuş         
08:46
Dünya koronanın pençesinde kıvranırken kuş gribi illeti de yeniden hortladı Dünya koronanın pençesinde kıvranırken kuş gribi illeti de yeniden hortladı         
08:43
Lezbiyen eşi ve onun sevgilisi tarafından kiralık katil tutularak vurulan koca, hayatını kaybetti Lezbiyen eşi ve onun sevgilisi tarafından kiralık katil tutularak vurulan koca, hayatını kaybetti         
08:38
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar         
02:03
Hayat Bilgisi dizisinin 'Barbi'si İpek Erdem'i görenler tanıyamıyor! Yeni imajıyla ağızları açık bıraktı Hayat Bilgisi dizisinin 'Barbi'si İpek Erdem'i görenler tanıyamıyor! Yeni imajıyla ağızları açık bıraktı         
23:04
Azerbaycan ordusunun Karabağ'da esir aldığı Ermeni askerlerin görüntüsü yayınlandı Azerbaycan ordusunun Karabağ'da esir aldığı Ermeni askerlerin görüntüsü yayınlandı         
18:56
Şarj edilen telefon için camiye bırakılan not müezzini duygulandırdı Şarj edilen telefon için camiye bırakılan not müezzini duygulandırdı         
12:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2020 12:25:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - "Hastaların bakışından hastalığın ağırlığını ve şiddetini hissediyorsunuz"" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei