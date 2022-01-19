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Son dakika haberleri! DOKTORU DARBETTİ, SUÇU ÜSTLENMEYE ÇALIŞANLA GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika

Son dakika haberleri! DOKTORU DARBETTİ, SUÇU ÜSTLENMEYE ÇALIŞANLA GÖZALTINA ALINDI

19.01.2022 15:55

Son dakika haberleri: Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Mahmut Günay'a saldırarak parmağından yaralayan Ali İzmirli 'kasten yaralama' ve 'hakaret' suçlamalarıyla tutuklandı.

Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Mahmut Günay'a saldırarak parmağından yaralayan Ali İzmirli 'kasten yaralama' ve 'hakaret' suçlamalarıyla tutuklandı. Suçu üstlendiği öne sürülen S.B. ise adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.

Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, ziyaret ettiği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde randevusuz muayene olmak isteyen hasta Ali İzmirli'nin (42) saldırısında yaralanan görevli Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Mahmut Günay'a geçmiş olsun dileğinde bulundu. Ziyaret sonrası Hakan Usta, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Süleyman Türedi ve saldırıda yaralanan Dr. Mahmut Günay, açıklamalarda bulunarak, yaşananlara tepkilerini dile getirdi.

'İÇERİYE KAPATMAYA ÇALIŞTI'

Olay günü yaşananları anlatan Dr. Mahmut Günay, 'Muayene saati bitmesi ve randevusu olmamasına rağmen kişi muayene olmakta ısrar etti. İnat ve ısrarla olay çıkarmaya devam etti. Kapıyı kapatarak beni içeriye kapatmaya çalıştı. Durumdan daha önce şüphelenip, kişiyi iterek dışarı çıktım. Koridorda bir arbede yaşandı. Parmağım sargıda, 6 hafta kadar tedavi planlanıyor. En az 3 hafta kadar da ameliyat yapamayacağımız ön görülüyor. Bu kadar ciddi olayı ilk kez yaşadım. Artık bu olumsuzluklara bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Daha ciddi önlemler alınmalı' dedi.

'3 HAFTA AMELİYAT YAPAMAYACAK'

Başhekim Prof. Dr. Süleyman Türedi de üzücü bulduğu bu tür olayların bir daha yaşanmaması temennisinde bulunarak, 'Bu tür şeyler hekimlerimizin şevklerini kırıyor, maalesef değerlerimizi kaybediyoruz. Meslektaşımız Mahmut Bey, 3 hafta kadar ameliyat yapamayacak; ufak bir bağ zedelenmesine rağmen bir cerrahın en önemli organı olan parmakları ameliyat yapamayacak. Daha kötüsü de olabilirdi. Şahsı iterek, odaya kilitlenmesinin de önüne geçmiş oldu' diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta da, tüm sağlık camiasının, üzüldüğünü belirterek 'Şükür ki kentimiz bu olaylarla fazla anılmıyor. Bir tane de olsa bizleri derinden yaralıyor. Bundan kaybeden sadece sağlık camiası ve hekimiz olmuyor, işte toplum bir hekimimizden 3 hafta istifade edemeyecek. Bu olayların olmaması arzu ediyoruz' ifadelerinde bulundu.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Öte yandan gözaltında bulunan şüpheliler tamamlanan sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ali İzmirli 'kasten yaralama' ve 'hakaret' suçlamalarıyla tutuklanırken, suçu üstlendiği öne sürülen S.B. ise adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.

Son dakika haberleri! DOKTORU DARBETTİ, SUÇU ÜSTLENMEYE ÇALIŞANLA GÖZALTINA ALINDI
Son dakika haberleri! DOKTORU DARBETTİ, SUÇU ÜSTLENMEYE ÇALIŞANLA GÖZALTINA ALINDI
Son dakika haberleri! DOKTORU DARBETTİ, SUÇU ÜSTLENMEYE ÇALIŞANLA GÖZALTINA ALINDI
Son dakika haberleri! DOKTORU DARBETTİ, SUÇU ÜSTLENMEYE ÇALIŞANLA GÖZALTINA ALINDI
Son dakika haberleri! DOKTORU DARBETTİ, SUÇU ÜSTLENMEYE ÇALIŞANLA GÖZALTINA ALINDI
Son dakika haberleri! DOKTORU DARBETTİ, SUÇU ÜSTLENMEYE ÇALIŞANLA GÖZALTINA ALINDI
Son dakika haberleri! DOKTORU DARBETTİ, SUÇU ÜSTLENMEYE ÇALIŞANLA GÖZALTINA ALINDI
Son dakika haberleri! DOKTORU DARBETTİ, SUÇU ÜSTLENMEYE ÇALIŞANLA GÖZALTINA ALINDI
Son dakika haberleri! DOKTORU DARBETTİ, SUÇU ÜSTLENMEYE ÇALIŞANLA GÖZALTINA ALINDI
Son dakika haberleri! DOKTORU DARBETTİ, SUÇU ÜSTLENMEYE ÇALIŞANLA GÖZALTINA ALINDI

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İl Sağlık Müdürü, Ali İzmirli, Trabzon, Hakaret, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! DOKTORU DARBETTİ, SUÇU ÜSTLENMEYE ÇALIŞANLA GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! DOKTORU DARBETTİ, SUÇU ÜSTLENMEYE ÇALIŞANLA GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika
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