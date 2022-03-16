Doktoru darbeden uzman çavuş taburcu edilirken, sağlıkçılardan alkışlı protesto - Son Dakika
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Doktoru darbeden uzman çavuş taburcu edilirken, sağlıkçılardan alkışlı protesto

16.03.2022 14:14

MUĞLA Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 14 Mart Tıp Bayramı'nda Dr. Tahir Tarımer'i (26) darbeden daha sonra aynı hastanede ameliyat edilen uzman çavuş A.A. (32), taburcu edildi.

MUĞLA Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 14 Mart Tıp Bayramı'nda Dr. Tahir Tarımer'i (26) darbeden daha sonra aynı hastanede ameliyat edilen uzman çavuş A.A. (32), taburcu edildi. Sağlık görevlileri ise 'Sen şiddet, darp, hakaret ettin. Biz seni tedavi ettik, taburcu ediyoruz' sloganları atıp, alkış tuttu. Gözaltına alınan A.A., operasyon geçirdiği bölgede şiddetli ağrı hissetmesi nedeniyle yeniden hastaneye götürüldü.

Yatağan Jandarma Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş A.A., 14 Mart günü saat 23.00 sıralarında rahatsızlanınca ambulansla Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.A., burada yapılan müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. A.A., kendisini muayene etmek isteyen acil serviste görevli Dr. Tahir Tarımer ile tartıştı. A.A., iddiaya göre, tartışma sırasında Tarımer'i darbetti. Doktorun vücudunda kızarıklık oluştu, gözlüğü kırıldı. Güvenlik görevlileri ise olaya müdahale etti. Apandisit teşhisi koyulan A.A., ameliyat edildi.

'BENİ İTİP BOĞAZIMI SIKTI'Darp raporu alan ve A.A.'dan şikayetçi olan Dr. Tahir Tarımer, polisteki ifadesinde olay anını anlatırken, "Hasta, apandisit şüphesi ile Yatağan Devlet Hastanesi'nden sevk edildi. Ultrason çektirmek istediğini söyledi. Kendisine kan tahlili ve diğer tetkiklerin yapılmadan mümkün olmadığını anlattım. Evrakını alarak acil servisten ayrılmak istedi. Arkasından giderek çıkış yapmasına izin vermedim. Sinirlenerek beni itip, boğazımı sıktı" dedi. PROTESTO EŞLİĞİNDE TABURCU OLDU, GÖZALTINA ALINDIMuğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki apandisit ameliyatının ardından genel cerrahi servisinden taburcu edilen uzman çavuş A.A., sağlık çalışanlarının 'Sen şiddet, darp, hakaret ettin. Biz seni tedavi ettik, taburcu ediyoruz' sloganları arasında alkışla protesto edildi. Ekip aracına bindirilen A.A., ifadesi için Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi'ne götürüldü.YENİDEN RAHATSIZLANDI

Gözaltına alınan uzman çavuş A.A., polis merkezinde yeniden rahatsızlandı. İfadesi alınamayan A.A., apandisit operasyonu olduğu bölgede şiddetli ağrı şikayetiyle polis ekiplerince Menteşe İlçe Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Şüphelinin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.


Doktoru darbeden uzman çavuş taburcu edilirken, sağlıkçılardan alkışlı protesto
Doktoru darbeden uzman çavuş taburcu edilirken, sağlıkçılardan alkışlı protesto
Doktoru darbeden uzman çavuş taburcu edilirken, sağlıkçılardan alkışlı protesto
Doktoru darbeden uzman çavuş taburcu edilirken, sağlıkçılardan alkışlı protesto
Doktoru darbeden uzman çavuş taburcu edilirken, sağlıkçılardan alkışlı protesto
Doktoru darbeden uzman çavuş taburcu edilirken, sağlıkçılardan alkışlı protesto
Doktoru darbeden uzman çavuş taburcu edilirken, sağlıkçılardan alkışlı protesto
Doktoru darbeden uzman çavuş taburcu edilirken, sağlıkçılardan alkışlı protesto
Doktoru darbeden uzman çavuş taburcu edilirken, sağlıkçılardan alkışlı protesto
Doktoru darbeden uzman çavuş taburcu edilirken, sağlıkçılardan alkışlı protesto
Doktoru darbeden uzman çavuş taburcu edilirken, sağlıkçılardan alkışlı protesto
Doktoru darbeden uzman çavuş taburcu edilirken, sağlıkçılardan alkışlı protesto
Doktoru darbeden uzman çavuş taburcu edilirken, sağlıkçılardan alkışlı protesto
Doktoru darbeden uzman çavuş taburcu edilirken, sağlıkçılardan alkışlı protesto
YORUMLAR
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Astsubay ve uzman çavuş, koruma altındaki alanda dinamitle define ararken yakalandı Astsubay ve uzman çavuş, koruma altındaki alanda dinamitle define ararken yakalandı KIZ ARKADAŞIYLA KONUŞURKEN KAZARA KENDİSİNİ VURAN UZMAN ÇAVUŞ TOPRAĞA VERİLDİ KIZ ARKADAŞIYLA KONUŞURKEN KAZARA KENDİSİNİ VURAN UZMAN ÇAVUŞ TOPRAĞA VERİLDİ

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Doktoru darbeden uzman çavuş taburcu edilirken, sağlıkçılardan alkışlı protesto - Son Dakika


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