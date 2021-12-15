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Son dakika haberi | Doktoru tehdit etti; merkezin camına 'Özür dilerim' yazısı asınca davadan kurtuldu - Son Dakika

Son dakika haberi | Doktoru tehdit etti; merkezin camına 'Özür dilerim' yazısı asınca davadan kurtuldu

15.12.2021 16:57
Son dakika haberi | Doktoru tehdit etti; merkezin camına 'Özür dilerim' yazısı asınca davadan kurtuldu

Son dakika gündem haberi: BURSA'da, doktor F.Z., kendisini tehdit ettiği için şikayetçi olduğu A.S. ile 'Bu aile sağlığı merkezinde çalışan sağlık çalışanlarına yaptığım kabalıktan dolayı özür dilerim' yazısını merkezin camına asması şartıyla uzlaştı.

BURSA'da, doktor F.Z., kendisini tehdit ettiği için şikayetçi olduğu A.S. ile 'Bu aile sağlığı merkezinde çalışan sağlık çalışanlarına yaptığım kabalıktan dolayı özür dilerim' yazısını merkezin camına asması şartıyla uzlaştı. A.S. yazıyı asınca doktor F.Z. şikayetini geri çekti.

İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesi'ndeki 19 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'ne giden A.S., koronavirüs aşısı olmak istediğini söyledi. Görevli doktor F.Z., A.S.'ye merkeze aşıların gelmediğini söyleyince taraflar arasında tartışma çıktı. A.S. doktoru, 'Seninle dışarıda görüşeceğiz' diye tehdit edince 'beyaz kod' verildi. A.S. merkezden ayrılırken emniyete giden doktor F.Z. şikayetçi oldu.İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, taraflar uzlaşmak için adliyede bir araya geldi. Doktor F.Z., kendisini tehdit eden kişinin, 'Bu aile sağlığı merkezinde çalışan sağlık çalışanlarına yaptığım kabalıktan dolayı özür dilerim' ifadelerinin bulunduğu yazıyı hazırlayıp bunu da merkezin camına asması şartıyla şikayetini geri çekeceğini belirtti. Şartı kabul eden A.S., doktorun istediği cümleyi 1 metre uzunluğundaki kağıda yazdırıp, merkezin camına astı. Doktor F.Z. şikayetinden vazgeçerken, yazıyı görenler, şaşırdıklarını belirtti.


Son dakika haberi | Doktoru tehdit etti; merkezin camına 'Özür dilerim' yazısı asınca davadan kurtuldu
Son dakika haberi | Doktoru tehdit etti; merkezin camına 'Özür dilerim' yazısı asınca davadan kurtuldu

Hamidiye, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Doktoru tehdit etti; merkezin camına 'Özür dilerim' yazısı asınca davadan kurtuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Doktoru tehdit etti; merkezin camına 'Özür dilerim' yazısı asınca davadan kurtuldu - Son Dakika
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