Son dakika haberi... Doktoru tehdit ettiği iddia edilen kişi hakkında uzaklaştırma kararı alındı - Son Dakika

Son dakika haberi... Doktoru tehdit ettiği iddia edilen kişi hakkında uzaklaştırma kararı alındı

Son dakika habere göre Trabzon'da görevli Dr. Yılmaz Babutcu'yu cep telefonu ile arayarak tehdit ettiği ileri sürülen kişi gözaltına alındı.

Son dakika haberi... Doktoru tehdit ettiği iddia edilen kişi hakkında uzaklaştırma kararı alındı, System.String[]

Trabzon'da görevli Dr. Yılmaz Babutcu'yu cep telefonu ile arayarak tehdit ettiği ileri sürülen kişi gözaltına alındı.

Aile hekimi Babutcu, kendisini cep telefonuyla arayarak tehdit eden hasta yakınından şikayetçi oldu, görüşmeye ilişkin görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı.

Gözaltına alınan bu kişi, çıkarıldığı mahkemece yurt dışı yasağı ile birlikte Babutcu'nun ev ve iş yerine yaklaşmama yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, olaya ilişkin twitter hesabından, "İlimizde görevli Dr. Yılmaz Babutcu'yu tehdit eden Tuncay Yalçınkaya isimli şahıs gözaltına alınmış olup çıkarıldığı mahkemece yurt dışı yasağı ile birlikte ev ve iş yerine yaklaşmama yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Kovid-19 salgını sürecinde fedakarca halkımıza hizmet eden sağlık çalışanlarımıza yönelik her türlü şiddet eylemini şiddetle kınıyorum." paylaşımında bulundu.

Sosyal Medya, Cep Telefonu, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 21:53 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Doktoru tehdit ettiği iddia edilen kişi hakkında uzaklaştırma kararı alındı - Son Dakika

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