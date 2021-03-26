Son dakika haberi... Doktoru yaralayan sanığa verilen 20 yıl hapis kararının gerekçesinde "jilet" vurgusu - Son Dakika

Son dakika haberi... Doktoru yaralayan sanığa verilen 20 yıl hapis kararının gerekçesinde "jilet" vurgusu

26.03.2021 11:25
Son dakika haberi... Doktoru yaralayan sanığa verilen 20 yıl hapis kararının gerekçesinde

Son dakika haber... İzmir'de bir hastanede görevli asistan doktor Kadir Songür'ü boğazından yaraladığı gerekçesiyle 20 yıl hapis cezasına çarptırılan sanığa verilen hükmün gerekçesinde, suç aleti yarım jilet parçasının öldürmeye elverişli olduğu, darbe sayısı ve şiddetinin de kasten öldürmeye teşebbüs...

İzmir'de bir hastanede görevli asistan doktor Kadir Songür'ü boğazından yaraladığı gerekçesiyle 20 yıl hapis cezasına çarptırılan sanığa verilen hükmün gerekçesinde, suç aleti yarım jilet parçasının öldürmeye elverişli olduğu, darbe sayısı ve şiddetinin de kasten öldürmeye teşebbüs suçunun işlendiğini gösterdiği belirtildi.

İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesince sanık Bayram Kaynak'a "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan verilen 20 yıl hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı.

Kaynak'ın akıl sağlığı raporuna göre, cezai sorumluluğunun tam olduğunun bildirildiği kararda, olaydan 1 hafta önce doktor Songür'e muayene olan sanığın ağrı kesici istediği, "Ağrı kesilmezse haftaya gelir birinizi indiririm." dediği aktarıldı.

Sanığın olay tarihinde Songür'ün yanına gittiği "bana yanlış ilaç yazmışsın" diyerek karton kartvizit içerisine konulmuş yarım kesilmiş jilet parçası ile 2 kez boynuna vurduğu, üçüncü kez vurmak istediğinde olay yerinde tesadüfen bulunan ceza infaz koruma memurunca engellendiği belirtildi.

Olay yerinden kaçtıktan sonra Karşıyaka'da bir kadının çantasını gasbeden ve polislerce yakalanan sanığın savunmalarında olayı hatırlamadığı ve uyuşturucu kullanmadığını söylediğinin kaydedildiği kararda, buna rağmen Kaynak'ın yaraladığı doktorun ismi ve olay tarihini, hastanenin hangi bölümüne gittiğini hatırladığını ve emniyetteki ifadesinde sorulmadan olay öncesi esrar kullandığını söylediği anımsatıldı.

Failin olayın öncesi, sırası ve sonraki davranışlarının, kastının belirlenmesinde ölçü olarak alınması gerektiği anlatılan gerekçede, şu ifadelere yer verildi:

"Sanık Bayram Kaynak'ın öldürmeye elverişli silahtan sayılan yarım jilet parçasını karton kartvizit içine koyup daha önceden istediği ilacı yazmadığı için kızgınlık duyduğu doktora vurmak için hastaneye gittiği, muayene amacıyla gitmediği resmi kayıt yaptırmadığıyla sabittir.

Doktorun kendisine karşı görevini yapmasından başka hiçbir eylemi olmamasına rağmen aldığı esrarın etkisiyle doktorun öldürülmesi neticesini doğuracak bölgesi olan boyun kısmına iki kez kuvvetli şekilde jiletle vurduğu, üçüncü kez vurmak için elini kaldırdığı ancak olay yerindeki ceza infaz kurumu görevlisinin olaya müdahale ettiği ve sanığı uzaklaştırdığı görülmektedir.

Sanığın doktora daha fazla vuramayarak ölüm neticesini sağlayamadığı, olay yerine gelecek olan güvenlik görevlilerini ve tanığı görerek kaçması, birkaç saat sonra başka bir yağma suçu nedeniyle üzerinde suçta kullandığı jilet parçasıyla yakalandığı görülmektedir."

Olay

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 16 Ekim 2019'da Bayram Kaynak, asistan doktor Kadir Songür'ü jiletle boğazından yaralamıştı.

Karşıyaka ilçesinde bir kadının çantasını gasbetme girişiminde bulunduktan sonra yakalanan Kaynak tutuklanmıştı.

Mahkeme heyeti, sanığın, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasına, olayın teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle 20 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmederek, cezada indirim uygulanmaması ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

Bayram, Darbe, İzmir, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Doktoru yaralayan sanığa verilen 20 yıl hapis kararının gerekçesinde 'jilet' vurgusu - Son Dakika


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