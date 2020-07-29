Son dakika haberi | Dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı, 3 bin 150 lira korona cezası da uygulandı - Son Dakika

Son dakika haberi | Dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı, 3 bin 150 lira korona cezası da uygulandı

Son dakika güncel haberi: Dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı, 3 bin 150 lira korona cezası da uygulandıGAZİANTEP, Konya ve Hatay'da, 4 ayrı dolandırıcılık olayına karıştığı gerekçesiyle hakkında arama kararı bulunan Mehmet T. (38), jandarma operasyonuyla İslahiye'de yakalandı.

Dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı, 3 bin 150 lira korona cezası da uygulandı

GAZİANTEP, Konya ve Hatay'da, 4 ayrı dolandırıcılık olayına karıştığı gerekçesiyle hakkında arama kararı bulunan Mehmet T. (38), jandarma operasyonuyla İslahiye'de yakalandı. Mehmet T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mehmet T'ye 'karantina bölgesine girme' suçundan da 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandı.

İslahiye İlçe jandarma Komutanlığı ekipleri, Konya, Hatay ve Gaziantep'te dolandırıcılık olayına karıştığı gerekçesiyle hakkında arama kararı bulunan Mehmet T.'nin, sahte kimlik ile ilçede saklandığını belirledi. Göltepe Mahallesi'nde, karantina altındaki bir dairede gizlendiği tespit edilen şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. 'Karantina bölgesine girme' suçundan 3 bin 150 lira idari para cezası da uygulanan Mehmet T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Son dakika haberi | Dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı, 3 bin 150 lira korona cezası da uygulandı

Jandarma, Hatay, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 02:12

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı, 3 bin 150 lira korona cezası da uygulandı - Son Dakika
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