Üye Girişi
Son dakika haberi... Dolandırıldığını, jandarma düğün takılarını getirince anladı - Son Dakika

Son dakika haberi... Dolandırıldığını, jandarma düğün takılarını getirince anladı

28.05.2021 16:19
Son dakika haberi... Dolandırıldığını, jandarma düğün takılarını getirince anladı, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde telefonla aradıkları G.A.'yı (25) kendilerini sivil polis olarak tanıtan ve 'Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı' yalanıyla kandırarak 160 bin lira değerindeki altın ve çeşitli değerli eşyalarını alan 3 şüpheli, yakalandı.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde telefonla aradıkları G.A.'yı (25) kendilerini sivil polis olarak tanıtan ve 'Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı' yalanıyla kandırarak 160 bin lira değerindeki altın ve çeşitli değerli eşyalarını alan 3 şüpheli, yakalandı. Kadın, dolandırıcıları şüphe üzerine yakalayarak altınları vermek için kapısını çalan jandarma ekibine "Az önce gelen diğer sivil polis ekiplerine tüm altınlarımı verdim onlar çalıntı mı değil mi bakacak" dedi. Ekiplerin yaşananları anlatmasıyla dolandırıldığını anlayan, düğünündeki tüm takıları dolandırıcılara veren G.A. jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Pınarkent Mahallesi'nde yaşayan G.A. isimli kadını telefonla arayan ve kendisini polis olarak tanıtan bir kişi, "Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı. Evinizdeki altınları incelemek için gelen polise teslim edin" dedi. Korkuya kapılan G.A. evine gelen kişiye düğününde takılan 160 bin lira değerindeki altın, bilezik ve değerli eşyaları teslim etti.

Bölgede devriye görevi yürüten İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, durumundan şüphelendiği 2 kişiyi takibe aldı. Takip sırasında jandarmanın 'Dur' ihtarına uymayan şüpheliler otomobille kaçmaya başladı. Kaçış sırasında araçtan dışarıya bir çanta atan Adem C. (37) ve Ruhi S. (27) daha sonra jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yol kenarında bulunan çantanın içinde altın ve değerli eşya bulundu. Şüpheliler verdikleri ifadede, kendilerini polis olarak tanıtıp G.A.'yı dolandırdıklarını itiraf etti. Çetenin lideri olduğu belirtilen Naim Ç.  de evinde yakalanarak gözaltına aldı.JANDRMA ALTINLARI TESLİM ETTİ, ŞAŞIRDIJandarma ele geçirilen altın ve değerli eşyaları sahibi G.A.'ya götürdü. Kapıyı açan ve karşısında jandarma ekiplerini gören kadın, "Az önce gelen diğer sivil polis ekiplerine tüm altınlarımı verdim onlar çalıntı mı değil mi bakacak" dedi. Ekiplerin yaşananları anlatmasıyla büyük şaşkınlık yaşayan, dolandırıldığını anlayan G.A. jandarma ekiplerine teşekkür etti. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.'BEN KANDIM BAŞKALARI KANMASIN'

Dolandırılan G.A. altınlarına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirterek, "Beni telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıttılar. Adımın FETÖ dosyasında geçtiğini söylediler. Evimde altınların olduğunu ve bunlardan inceleme yapmak ve parmak izi almak için geleceklerini belirttiler. Yaklaşık 2 saat telefonda konuştuk. Eve sivil polis gönderdiklerini anlattılar. Bir kişi geldi, bu kişiye düğünümde takılan bütün altınlarımı verdim. Olayın farkına bile varamadım. Aradan 1 saat geçti ve evime jandarmalar geldi. Dolandırıldığımı söylediler ve altınlarımı teslim ettiler. Jandarma gelene kadar dolandırıldığımın farkında bile değildim. Jandarma olaya karışan kişileri kısa sürede yakalamış. Altınlarımı da bana teslim ettiler. Jandarma ekiplerine teşekkür ederim. Kimse evine gelip altın para isteyenlere inanmasın. Ben kandım başkaları da kanmasın" dedi.


Son dakika haberi... Dolandırıldığını, jandarma düğün takılarını getirince anladı
Son dakika haberi... Dolandırıldığını, jandarma düğün takılarını getirince anladı
Son dakika haberi... Dolandırıldığını, jandarma düğün takılarını getirince anladı
Son dakika haberi... Dolandırıldığını, jandarma düğün takılarını getirince anladı
Son dakika haberi... Dolandırıldığını, jandarma düğün takılarını getirince anladı
Son dakika haberi... Dolandırıldığını, jandarma düğün takılarını getirince anladı
Son dakika haberi... Dolandırıldığını, jandarma düğün takılarını getirince anladı
Son dakika haberi... Dolandırıldığını, jandarma düğün takılarını getirince anladı

Fetullahçı Terör Örgütü, Jandarma, Altın, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Dolandırıldığını, jandarma düğün takılarını getirince anladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

24 yıllık polis memuru, nöbetçi kulübesinde intihar etti 24 yıllık polis memuru, nöbetçi kulübesinde intihar etti Sedat Peker üzerinden kendisini eleştiren Bakan Soylu'ya, Kılıçdaroğlu'ndan 10 kuruşluk dava Sedat Peker üzerinden kendisini eleştiren Bakan Soylu'ya, Kılıçdaroğlu'ndan 10 kuruşluk dava Turcoin kurucusu 1 milyarlık vurgun davasında mağdur olduğunu ileri sürdü Turcoin kurucusu 1 milyarlık vurgun davasında mağdur olduğunu ileri sürdü Sevgi evlerinden kaçan iki kız çocuğu, bir evin gizli bölmesinde bulundu Sevgi evlerinden kaçan iki kız çocuğu, bir evin gizli bölmesinde bulundu Mucize Doktor'un final yapmasıyla tatile giden Hayal Köseoğlu, bikinili fotoğraflarını paylaştı Mucize Doktor'un final yapmasıyla tatile giden Hayal Köseoğlu, bikinili fotoğraflarını paylaştı Mohammed Alsaloussi ile beraberlik yaşayan Şeyma Subaşı hamile mi? Mohammed Alsaloussi ile beraberlik yaşayan Şeyma Subaşı hamile mi? Bartın - Kastamonu güzergahındaki 1,5 saatlik yol 25 dakikaya inecek! Dev tüneller açılış için gün sayıyor Bartın - Kastamonu güzergahındaki 1,5 saatlik yol 25 dakikaya inecek! Dev tüneller açılış için gün sayıyor Cristiano Ronaldo, ayrılıyor! Juventus'taki takım arkadaşlarıyla vedalaştı Cristiano Ronaldo, ayrılıyor! Juventus'taki takım arkadaşlarıyla vedalaştı

Son Dakika Haberleri
17:00 Emre Belözoğlu: Erol Bulut ile karşı karşıya geldiğimiz doğru değil
16:54 Sedat Peker üzerinden kendisini eleştiren Bakan Soylu'ya, Kılıçdaroğlu'ndan 10 kuruşluk dava
16:41 Şike iddialarına konu olan Hataysporlu Billong patladı: Hiçbir zaman yapmadım ve yapmam, bu iddialar çok üzdü
16:30 Sevgi evlerinden kaçan iki kız çocuğu, bir evin gizli bölmesinde bulundu
16:17 Kendini ağaca asan itfaiyeciyi ipten alan teğmen: Teşkilatım adına gurur duydum
16:16 Mucize Doktor'un final yapmasıyla tatile giden Hayal Köseoğlu, bikinili fotoğraflarını paylaştı
16:14 Ali Koç, Vedat Muriqi transferi için devreye girdi
15:53 Rıdvan Dilmen, Altınordu Başkanı'ndan özür diledi: Bana tabela futbol adamlığı yaptığımı hatırlattınız
15:48 Pandemi sonrası fabrika kiraları uçtu! İstanbul ve Ankara'da fiyatlar yüzde 50'den fazla yükseldi
15:37 Trabzonspor'da 5 futbolcuyla yollar ayrıldı
Minik Leyla davasında mahkeme başkanı 'cinsel istismar' yok kararı verdi Minik Leyla davasında mahkeme başkanı 'cinsel istismar' yok kararı verdi         
17:11
Emre Belözoğlu: Erol Bulut ile karşı karşıya geldiğimiz doğru değil Emre Belözoğlu: Erol Bulut ile karşı karşıya geldiğimiz doğru değil         
17:00
Annesinin erkek arkadaşı gözaltında! 11 yaşındaki kız çocuğu hamile çıktı Annesinin erkek arkadaşı gözaltında! 11 yaşındaki kız çocuğu hamile çıktı         
16:54
Şike iddialarına konu olan Hataysporlu Billong patladı: Hiçbir zaman yapmadım ve yapmam, bu iddialar çok üzdü Şike iddialarına konu olan Hataysporlu Billong patladı: Hiçbir zaman yapmadım ve yapmam, bu iddialar çok üzdü         
16:41
Kendini ağaca asan itfaiyeciyi ipten alan teğmen: Teşkilatım adına gurur duydum Kendini ağaca asan itfaiyeciyi ipten alan teğmen: Teşkilatım adına gurur duydum         
16:17
Sedat Peker suç örgütüne operasyon: Kilit isim dahil 3 kişi gözaltına alındı Sedat Peker suç örgütüne operasyon: Kilit isim dahil 3 kişi gözaltına alındı         
15:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, açılışta erken davranan isme ilginç çıkış: Sen beni mahvettin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, açılışta erken davranan isme ilginç çıkış: Sen beni mahvettin         
15:31
Son Dakika: Bakan Soylu çağrıda bulunmuştu! Mehmet Ağar, Bodrum'daki Yalıkavak Marina'nın yönetim kurulundan ayrıldı Son Dakika: Bakan Soylu çağrıda bulunmuştu! Mehmet Ağar, Bodrum'daki Yalıkavak Marina'nın yönetim kurulundan ayrıldı         
14:56
Bu görüntüler insanlığımızdan utandırdı! Markette alışveriş yapan kız çocuğunu eliyle istismar etti Bu görüntüler insanlığımızdan utandırdı! Markette alışveriş yapan kız çocuğunu eliyle istismar etti         
14:47
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii'nin açılışında konuşuyor Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii'nin açılışında konuşuyor         
14:34
"Beni nasıl açığa alacaklar" diyen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Bunların yazılacağından haberdar değildim         
13:45
Leyla Aydemir davasıyla ilgili kan donduran ses kaydı ortaya çıktı: Ses etme duyulursa beni öldürürler Leyla Aydemir davasıyla ilgili kan donduran ses kaydı ortaya çıktı: Ses etme duyulursa beni öldürürler         
13:12
Hayrete düşüren görüntüler! 72 milyon TL'lik vurgun yapıp paralarla kadınların sigaralarını yaktılar Hayrete düşüren görüntüler! 72 milyon TL'lik vurgun yapıp paralarla kadınların sigaralarını yaktılar         
13:08
Ayder Yaylası'nda konut inşaatına dair fotoğraf çekildi, sosyal medyada gündem yarattı Ayder Yaylası'nda konut inşaatına dair fotoğraf çekildi, sosyal medyada gündem yarattı         
13:07
Bağdaki köpek ile dev yılan kapıştı! O anlar saniye saniye kaydedildi Bağdaki köpek ile dev yılan kapıştı! O anlar saniye saniye kaydedildi         
10:38
Yasa dışı film satan adamı Kim Jong-un, 500 kişinin önünde kurşuna dizdirdi Yasa dışı film satan adamı Kim Jong-un, 500 kişinin önünde kurşuna dizdirdi         
09:29
Normalleşme sürecinde 1 Haziran sonrası için taslak planı ortaya çıktı Normalleşme sürecinde 1 Haziran sonrası için taslak planı ortaya çıktı         
09:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2021 17:22:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... Dolandırıldığını, jandarma düğün takılarını getirince anladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement