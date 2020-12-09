Son dakika haberi... Dolar 7.81 lira, euro 9.48 lira, sterlin 10.46 lirada

Son dakika haberler: ABD'de yeni teşvik paketinin hazırlanmasına ilişkin görüşmelerde sonuç alınamayınca, küresel piyasalarda dolar üzerindeki baskılar gevşerken, iç piyasada dövizler yeni güne Salı gününün kapanış düzeylerine yakın yatay başladı.

ABD'de yeni teşvik paketinin hazırlanmasına ilişkin görüşmelerde sonuç alınamayınca, küresel piyasalarda dolar üzerindeki baskılar gevşerken, iç piyasada dövizler yeni güne Salı gününün kapanış düzeylerine yakın yatay başladı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, 100 bin dolar üzeri döviz ve 100 gram üzeri altın işlemlerinde uygulanan bir iş günü süreli valör uygulamasını kaldırdı. Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,331 ve 1,348 puan arasında dalgalandığı Salı gününü yüzde 0.75 artışla 1,339.89 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.33 ve BIST Mali Endeks yüzde 0.87 artıda, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.39 eksideydi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.8069 lira ve en yüksek 7.8207 lirayı gördükten sonra, 7.81 – 7.82 lira aralığında,euro en düşük 9.4524 lira ve en yüksek 9.4888 lirayı gördükten sonra, 9.48 – 9.49 lira aralığında,sterlin en düşük 10.4259 lira ve en yüksek 10.4661 lirayı gördükten sonra 10.46 – 10.47 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.21009 - 1.21304 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.21295 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın analizinde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve şöyle devam edildi: "BIST 100'de geçtiğimiz hafta olduğu gibi dün de sektörel ve hisse bazlı hareketler yönü tayin etti. "Demir-çelik sektörü başta olmak üzere bankacılık endeksinin de katkısı ile endeks gün içinde 1,348'e kadar yükseldi ve ardından kapanışa yakın kazançlarının bir kısmını geri verdi."Endeksteki dünkü yükselişe karşın göstergelerdeki zayıf seyir devam ediyor. Kısa vade için önceki zirvenin bulunduğu 1,350 ve devamında Mart ayından beri devam eden yükselen kalanın üst bandının bulunduğu 1,380 civarı önemli dirençler olmaya devam ediyor. "Daha önceki yorumlarımızda da bahsettiğimiz üzere bu bölgenin yeni alım için riskli olabileceğini değerlendiriyoruz. Aşağıda ise dünkü kapanışın bulunduğu 1,340 altında 1,315 ve devamında 1,290 güçlü destekler olmaya devam ediyor."



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