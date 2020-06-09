Son dakika haberi! Dolmabahçe Sarayı'ndaki 164 yılık tuğralar restore ediliyor - Son Dakika

Son dakika haberi! Dolmabahçe Sarayı'ndaki 164 yılık tuğralar restore ediliyor

Son dakika haberi... DOLMABAHÇE Sarayı'nda Sultan Abdülmecid'e ait 164 yıllık tuğralar restore ediliyor.

Son dakika haberi! Dolmabahçe Sarayı'ndaki 164 yılık tuğralar restore ediliyor, System.String[]
DOLMABAHÇE  Sarayı'nda Sultan Abdülmecid'e ait 164 yıllık tuğralar restore ediliyor. Sarayın girişindeki Hazine Kapısı'nda bulunan tuğra karantina sürecinde restore edilirken, Saltanat Kapısı'ndaki tuğranın restorasyon çalışmalarının birkaç gün içinde tamamlanması bekleniyor.

Dolmabahçe Sarayı'nın görkemli kapıları, sadece sarayın değil şehrin simgelerinden olması açısından büyük önem taşıyor. Kapılar, aradan geçen 164 yıla rağmen ilk günkü özelliklerini muhafaza ediyor. Kapıların üzerindeki tuğralar için restorasyon çalışması başlatıldı.

Dolmabahçe Sarayı'nın girişindeki Hazine Kapısı ve üzerindeki kitabe ile tuğranın restorasyonu, koronavirüs tedbirleri kapsamında müzenin ziyarete kapalı olduğu karantina döneminde tamamlandı. Sultan Abdülmecid'e ait tuğranın zemini ve altın varak uygulamaları restore edildi. Osmanlı'nın büyük hattatlarından Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin yazdığı kitabenin de bakımı yapıldı. Şair Ziver'in, sarayın açılışını hicri tarih olarak not düştüğü kitabede yazan dört mısralık kıta da aslına sadık kalınarak yenilendi. Hazine Kapısı, normalleşme döneminde müzeyi gezmeye gelen ziyaretçileri restore edilmiş haliyle karşılıyor.

SALTANAT KAPISI'NIN TUĞRA RESTORASYONU TAMAMLANMAK ÜZERE

Hazine Kapısı'ndaki tuğranın restorasyonun tamamlanması sonrası sarayın Dolmabahçe Caddesi'ne bakan Saltanat Kapısı'ndaki tuğranın restorasyonuna başlandı. Kapıdaki tuğranın restorasyon çalışması sarayın ziyarete kapalı olduğu günlerde devam ediyor. Saltanat Kapısı yalnızca padişahın saraya geliş ve gidişlerinde açılması bakımından simgesel bir anlama sahip. Osmanlı döneminde sadece padişaha açılan Saltanat Kapısı, Cumhuriyetin kuruluş döneminde de işlevini devam ettirmiş. Günümüzde de yalnızca Cumhurbaşkanlığı makamına açılan kapı, devlet geleneğini geleceğe aktaran bir ritüel halinde. Restorasyon işleminde görevli kalemkarların çalışması devam ederken kapıdaki tuğranın restorasyonunun birkaç gün içinde tamamlanması bekleniyor.

TUĞRALAR SULTAN ABDÜLMECİD'E AİTDolmabahçe Sarayı'nda 5'i kara ve 5'i deniz cephesinde olmak üzere 10 kapı bulunuyor. Kapıların en görkemlileri, saray girişindeki Hazine Kapısı ve Dolmabahçe Caddesi'ne bakan Saltanat Kapısı. Dolmabahçe'nin kapılarında yer alan tuğralar, sarayı inşa ettiren Sultan Abdülmecid'e ait. Tuğra, padişahın girift ve sanatlı şekilde tasarlanmış imzası olarak tanımlanıyor. Dolmabahçe Sarayı'nın tuğralarında Sultan Abdülmecid ve babası Sultan II. Mahmud'a atfen, "Abdülmecid han bin Mahmud el-muzaffer daima" ifadeleri yer alıyor.


- İstanbul
Dolmabahçe Sarayı, Abdülmecid, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 09:47 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Dolmabahçe Sarayı'ndaki 164 yılık tuğralar restore ediliyor - Son Dakika

Son Dakika

Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı Serenay Sarıkaya, sevgilisiyle olan fotoğrafına yorum yapan fenomen Alp Kılınç'ı engelledi Kırmızı bikinisiyle poz veren Derya Uluğ, zayıflığından dolayı eleştiri yağmuruna tutuldu Acun Ilıcalı'dan Nisa ve Cemal Can yorumu: Giderseniz gidin dedim ama onlar kaldı 40 yaşındaki yıldız isim, lavanta tarlasında yarı çıplak masaj yaptırdı Oyuncu Ayşegül Atik'in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı Kim Kardashian'ı eleştiren Fenomen Murat Övüç, Ermenilerle ilgili sözlerinden dolayı ifade verdi Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı Şener Şen ve Neşet Ertaş'ın yıllar önce çekilen ilk karşılaşma videosu Twitter'da gündem oldu Diva'yı hiç böyle görmediniz! İşte leopar desenli mayosuyla verdiği poz Bodrum'da tatil yapan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz çifti, aşka geldi Şarkıcı Ebru Polat, bu sefer saatinin fiyatıyla gündem oldu
İlk kez yüz yüze toplanan Kabine toplantısı başladı! Gündemde yasakların esnetilmesi var İlk kez yüz yüze toplanan Kabine toplantısı başladı! Gündemde yasakların esnetilmesi var         
16:04
Luis Suarez'in Lionel Messi ile uyumu dikkat çekiyor! 6 sezonda 675 gole katkı sağladılar Luis Suarez'in Lionel Messi ile uyumu dikkat çekiyor! 6 sezonda 675 gole katkı sağladılar         
15:58
Beşiktaşlı yöneticinin eşi polise sığındı: Kafamı balkon kapısına vurdu, saçımdan sürükledi Beşiktaşlı yöneticinin eşi polise sığındı: Kafamı balkon kapısına vurdu, saçımdan sürükledi         
15:51
Petrol devi BP, 10 bin kişinin işine son verecek Petrol devi BP, 10 bin kişinin işine son verecek         
15:48
Serenay Sarıkaya, sevgilisiyle olan fotoğrafına yorum yapan fenomen Alp Kılınç'ı engelledi Serenay Sarıkaya, sevgilisiyle olan fotoğrafına yorum yapan fenomen Alp Kılınç'ı engelledi         
15:43
15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları, Bakanlık önünde toplanarak eylem yaptı 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları, Bakanlık önünde toplanarak eylem yaptı         
15:38
Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı "3 yanlış bilgi" sebebiyle salgın bitmiyor         
15:36
THY'den yolculara uyarı: Üç saat önce havalimanlarında olun THY'den yolculara uyarı: Üç saat önce havalimanlarında olun         
15:27
Kalça şampiyonu fenomen Jessica Lopes'den taraftarı heyecanlandıran vaat: Soyunacağım Kalça şampiyonu fenomen Jessica Lopes'den taraftarı heyecanlandıran vaat: Soyunacağım         
15:20
Ertuğrul Gazi yerine Engin Altan Düzyatan büstü yaptıran Ordu Belediyesi, 2 büstü daha kaldırdı Ertuğrul Gazi yerine Engin Altan Düzyatan büstü yaptıran Ordu Belediyesi, 2 büstü daha kaldırdı         
15:07
Yunan yetkili çaresizce itiraf etti: Türkiye'nin söylediklerini yapacak imkanı var Yunan yetkili çaresizce itiraf etti: Türkiye'nin söylediklerini yapacak imkanı var         
14:57
Kırmızı bikinisiyle poz veren Derya Uluğ, zayıflığından dolayı eleştiri yağmuruna tutuldu Kırmızı bikinisiyle poz veren Derya Uluğ, zayıflığından dolayı eleştiri yağmuruna tutuldu         
14:53
10 yaşındaki erkek çocuğunu taciz eden 60 yaşındaki sapık tutuklandı 10 yaşındaki erkek çocuğunu taciz eden 60 yaşındaki sapık tutuklandı         
14:47
Eşinin dedikodusunu yapan arkadaşını öldüren kocaya, müebbet hapis cezası verildi Eşinin dedikodusunu yapan arkadaşını öldüren kocaya, müebbet hapis cezası verildi         
14:39
Ücretsiz izne çıkarılanlar ile işten çıkarılanlar için verilen nakdi ücret desteği 3 ay daha uzatılacak Ücretsiz izne çıkarılanlar ile işten çıkarılanlar için verilen nakdi ücret desteği 3 ay daha uzatılacak         
14:28
Son Dakika: Fenerbahçe teknik direktörlük görevine, sezon sonuna kadar Tahir Karapınar'ı getirdi Son Dakika: Fenerbahçe teknik direktörlük görevine, sezon sonuna kadar Tahir Karapınar'ı getirdi         
14:21
Ada Hegerberg, 10 yıllık sponsorluk anlaşması imzalayan tarihteki ilk kadın futbolcu oldu Ada Hegerberg, 10 yıllık sponsorluk anlaşması imzalayan tarihteki ilk kadın futbolcu oldu         
14:19
Tekirdağ'da iki kişi, gündüz yardım ettikleri kadının akşam bileziklerini çalmaya kalkıştı Tekirdağ'da iki kişi, gündüz yardım ettikleri kadının akşam bileziklerini çalmaya kalkıştı         
14:15
'Buraya kim çıkar' demeyin! Görevinden dolayı dev kayanın üstünde tek başına yaşıyor 'Buraya kim çıkar' demeyin! Görevinden dolayı dev kayanın üstünde tek başına yaşıyor         
14:13
Define söylentisine kurban edilen Dipsiz Göl, yeniden su tutmaya başladı Define söylentisine kurban edilen Dipsiz Göl, yeniden su tutmaya başladı         
14:10
CHP Grup Toplantısı'nda dikkat çeken CHP Grup Toplantısı'nda dikkat çeken "Enis Berberoğlu" göndermesi! Masaya; Anayasa, kalem ve gözlük bırakıldı         
14:09
Şanlıurfa Hilvan Belediye Başkanı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı Şanlıurfa Hilvan Belediye Başkanı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı         
14:07
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un üç hafta sonra görüntülendi Kuzey Kore lideri Kim Jong-un üç hafta sonra görüntülendi         
14:06
Uğurcan Çakır'dan yıllar sonra gelen itiraf: Altyapıda Galatasaray ve Beşiktaş'ın kapasından döndüm Uğurcan Çakır'dan yıllar sonra gelen itiraf: Altyapıda Galatasaray ve Beşiktaş'ın kapasından döndüm         
14:01
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı         
13:56
Kene paniğinin yaşandığı il sayımız 5'e yükseldi! Vaka sayısı gün geçtikçe artıyor Kene paniğinin yaşandığı il sayımız 5'e yükseldi! Vaka sayısı gün geçtikçe artıyor         
13:50
Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak         
13:49
Polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd için üçüncü cenaze töreni düzenlendi Polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd için üçüncü cenaze töreni düzenlendi         
13:30
Hindistan'da 5 hastanenin geri çevirdiği koronavirüs hastası hayatını kaybetti Hindistan'da 5 hastanenin geri çevirdiği koronavirüs hastası hayatını kaybetti         
13:29
İki aile arasındaki kız kaçırma kavgasında satırlar ve silahlar konuştu: 3 yaralı İki aile arasındaki kız kaçırma kavgasında satırlar ve silahlar konuştu: 3 yaralı         
13:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2020 16:15:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! Dolmabahçe Sarayı'ndaki 164 yılık tuğralar restore ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]