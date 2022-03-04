Son dakika haberi... Dolmabahçe Sarayı'nın marangozhanesinde yangın çıktı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Dolmabahçe Sarayı'nın marangozhanesinde yangın çıktı

04.03.2022 08:32
Son dakika haberi... Dolmabahçe Sarayı'nın marangozhanesinde yangın çıktı

Son dakika haberlerine göre İstanbul Beşiktaş'taki Dolmabahçe Sarayı'nın marangozhanesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İstanbul Beşiktaş'taki Dolmabahçe Sarayı'nın marangozhanesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Dolmabahçe Sarayı'da selamlık bölümündeki tarihi eserlerin restore edildiği marangozhanede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

Görevli personel durumu fark ederek itfaiye ekiplerine haber verdi.

Beşiktaş ve Beyoğlu Belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri yangını söndürmek üzere çalışmalara başladı.

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Dolmabahçe Sarayı, İstanbul Beşiktaş, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Dolmabahçe Sarayı'nın marangozhanesinde yangın çıktı - Son Dakika


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