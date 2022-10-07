Son dakika haberi... Dolmuş durağında kahya ile şoförün bıçaklı kavgası 1 ölü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Dolmuş durağında kahya ile şoförün bıçaklı kavgası 1 ölü

07.10.2022 11:15

Son dakika haberler: Dolmuş durağında kahya ile şoförün bıçaklı kavgası 1 ölüANKARA'da dolmuş şoförü Şükrü B., durakta çalışan ve aralarında husumet bulunan kahyanın bıçaklı saldırısı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Dolmuş durağında kahya ile şoförün bıçaklı kavgası 1 ölü

ANKARA'da dolmuş şoförü Şükrü B., durakta çalışan ve aralarında husumet bulunan kahyanın bıçaklı saldırısı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İsmi henüz öğrenilemeyen zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

Olay, akşam saatlerinde Çankaya ilçesinde Sıhhiye dolmuş durağında meydana geldi. Durağa bağlı olarak minibüs şoförlüğü yapan Şükrü B., daha önceden husumetli olduğu aynı durakta çalışan ve ismi henüz öğrenilemeyen kahya ile tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda Şükrü B., vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığıldı. Kahya olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Ağır yaralanan Şükrü B., ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı Hacettepe Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan kahya ise, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet büro Amirliği ekiplerinin çalışması ile yakalandı. Zanlının emniyetteki işlemleri devam ederken, Şükrü B.'nin cansız bedeni otopsi için Keçiören Adli Tıp Kurumana kaldırıldı. Soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

YORUMLAR
500
Kahyanın öldürdüğü dolmuş şoförünün 10 yıl önce bir polisi öldürdüğü ortaya çıktı Kahyanın öldürdüğü dolmuş şoförünün 10 yıl önce bir polisi öldürdüğü ortaya çıktı Aydan'dan burnunu kıran eski sevgilisi için elektronik kelepçe talebi Aydan'dan burnunu kıran eski sevgilisi için elektronik kelepçe talebi
Kaynak: DHA

Çankaya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Dolmuş durağında kahya ile şoförün bıçaklı kavgası 1 ölü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:14 Yargıtay'dan ilişki iddialarına cevap geldi: Bu tarz dayanaksız iddialar ile yargıya güven zarar görecektir
16:12 İstanbul'da vereceği konser saatler kala iptal edilen Tuna Kiremitçi isyan etti
16:03 Tavuğun horoz için yaptıkları sosyal medyada ilgi çekti: İşte gerçek aşk bu
15:58 Uzman isimden nükleer uyarı: Karadeniz'de çalıştırırsa Türkiye de etkilenir
15:56 Cristiano Ronaldo'nun Avrupa Ligi maçında yaptığı hareket olay oldu
15:26 İngiliz futbolseverlerden ilginç hamle! Haaland'ın yasaklanmasını istediler
15:23 Hükümetten vatandaşa müjde: KYK borç faizleri ve pandemi döneminde alınan cezalar siliniyor
15:15 Kahyanın öldürdüğü dolmuş şoförünün 10 yıl önce bir polisi öldürdüğü ortaya çıktı
15:09 Turizm işletmecisi sıkıntısını anlatırken mikrofonu açık unuttular! Belediye Başkanı ile Özhaseki arasında "He de geç gitsin" sözleri
15:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alevi vatandaşlarımız için önemli sözler: Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurulacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 16:41:30. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Dolmuş durağında kahya ile şoförün bıçaklı kavgası 1 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement