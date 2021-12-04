Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Seyit Akarsu yönetimindeki 43 KU 310 plakalı otomobil, Hayme Ana Kavşağı'nda Şükrü Yılmaz'ın kullandığı 43 YD 520 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 43 YD 520 plakalı otomobildeki Emine Yılmaz, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılarak 112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika: Domaniç'teki trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika