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Son dakika haberi | Domates fiyatlarının yükselmesi bekleniyor - Son Dakika

Son dakika haberi | Domates fiyatlarının yükselmesi bekleniyor

23.08.2021 12:02
Son dakika haberi | Domates fiyatlarının yükselmesi bekleniyor, System.String[]

Son dakika ekonomi haberi... Manisa'da hasadı devam eden salçalık domateslerde verim düşünce tarlada 60 kuruştan 70 kuruşa yükselen domates fiyatlarının önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor.

Manisa'da hasadı devam eden salçalık domateslerde verim düşünce tarlada 60 kuruştan 70 kuruşa yükselen domates fiyatlarının önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl 30 kuruşa kadar düşen domates fiyatları bu sene hem fabrika alımı hem serbest piyasada 60 kuruştan satılırken, serbest piyasada domates fiyatı bugün 70 kuruşa yükseldi. Üreticiler fiyatın en az 75 kuruş olması gerektiğini dile getirirken, Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ ise bu sene verimin azlığından dolayı fiyatların önümüzdeki günlerde daha da artabileceğini dile getirdi.

Manisa'nın Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde yaklaşık 15 gün önce başlayan domates hasadı tüm hızıyla devam ederken salçalık domateslerin yaklaşık bir buçuk ay daha hasadının devam edeceği öğrenildi. Yaşanan kuraklık, hastalık ve küresel ısınma sonucu geçtiğimiz yıla göre verimi düşen salçalık domatesler tarlada önce 53 kuruşa ardından 60 kuruşa ve bugünden itibaren 70 kuruşa satılmaya başlarken üreticiler artan girdi maliyetlerinin karşılanabilmesi için fiyatın en az 75 kuruş olması gerektiğini söyledi.

"Bu gidişatla domates üretmek gerçekten çok zor"

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Güzelköy'deki bir domates tarlasını ziyaret eden Manisa Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ üreticilere kazasız, belasız bol ve bereketli bir sezon diledi. 2021 sezonunun bereketli olmasını dileyen Altındağ, "2019 yılında fabrikalarla anlaşma kontrat fiyatımız 53 kuruş, 2020 yılı için de 53 kuruş. 2021 yılı için ise 60 kuruşa sözleşme yapılmakta. Bu 3 senedeki fiyatlar birbirine çok yakın. 2 sene 2029 ile 2020 arasında birbirine çok yakın ekim olduğu için kontratları yükseltmediler. Her geçen gün sadece bir yılın içinde gübre girdi maliyetleri yüzde 100, yüzde 150'lere yakın artış olan ürünler var. Bu ürünlere karşılık biz yaptığımız masrafa topla götür fabrikaya al parayı getir vatandaşa dağıt biz arada sadece taşımacılık yapıyoruz. Bu gidişatla domates üretmek gerçekten çok zor." dedi.

"Fiyatların ilerleyen günlerde artacağını tahmin ediyoruz"

Değişen iklim şartlarının üretimi de etkilediğine değinen Altındağ, "Değişen iklim şartları, bilim adamları sürekli uyarıyor uyardıkları kadar da var. Bir yanımız sel bir yanımız kuraklık bir yanımız yangınlarla savaşıyoruz. Sularımız eskisi gibi kolay çekilmiyor. Su seviyeleri aşağıya çekildi. Sadece bu domatese elektrik masrafımız sulama masrafımız dekar başına 250-300 lira. Bu maliyetlerle bu fiyatlar içerisinde para kazanmak çoluk çocuk bakmak çok zor. Geçen yıl ekim çok olduğu için sıkışma oldu. Fabrikalarda bu malı kaldıramadığı için fiyat düşürmek zorunda kaldılar. Üreticimiz 35 kuruşa kadar zararına mal sattı. Bu sene bu yaşanmıyor. 53 kuruştan başladı şu anda 60 kuruş. Bunun ileriki günlerde daha da yükseleceğini düşünüyoruz. Eski rekolteler eski verim yok. Ekim geçen seneye göre azaldı. İklim şartlarından dolayı masraflarımız arttı verim düştü. Her hafta bu domatesleri ilaçlamadan mahsul alamıyoruz. Hastalıktan baş edemiyoruz. Hava sıcaklıkları, rüzgar bir yandan. Aşırı, 40 derecenin üzerine çıktığında bu tür mahsullerde çiçek döllenmesinde sorun yaşandı. Onun için verim geçen seneye göre az. Bu yıl salça fabrikaları serbest piyasada 60 kuruş, kurutmalar 75-80 kuruş, pazar salçalığında İzmir'e, İstanbul'a sevk ettiğimiz domatesler 90-110 kuruş arasında değişiyor. Bunun ilerleyen günlerde daha da yükseleceğini tahmin ediyoruz. Tüm çiftçilerimize hayırlı olsun" diye konuştu.

"Bu sene domateste verim düşük"

Güzelköy'de 25 yıldır domates ekimi yapan çiftçi İsa Keskin ise şunları söyledi:

"Her sene 15 senedir belki 25 senedir domates ekiyorum. Geçen sene 53 kuruştu bu sene 60 kuruş. Girdiler yüksek olduğu için bu fiyatlar ucuz. En aşağı 70-75 kuruş olması gerekiyordu fabrikanın ama 60 kuruş yaptı. Ne yapalım buna da şükür. Geçen sene ile kıyasladığımızda bu sene girdiler yüksek, amelenin ne olduğu belli değil ama 60 kuruş az geliyor bu sene domateste de verim düşük."

Domates bugün 70 kuruştan satılmaya başlandı

Rekoltenin düşük seyrettiği salçalık domateste bugünden itibaren serbest piyasada fiyatın 70 kuruşa çıktığı ve önümüzdeki günlerde daha da artmasının beklendiği öğrenildi. - MANİSA

Son dakika haberi | Domates fiyatlarının yükselmesi bekleniyor
Son dakika haberi | Domates fiyatlarının yükselmesi bekleniyor
Son dakika haberi | Domates fiyatlarının yükselmesi bekleniyor
Son dakika haberi | Domates fiyatlarının yükselmesi bekleniyor
Son dakika haberi | Domates fiyatlarının yükselmesi bekleniyor
Son dakika haberi | Domates fiyatlarının yükselmesi bekleniyor
Son dakika haberi | Domates fiyatlarının yükselmesi bekleniyor
Son dakika haberi | Domates fiyatlarının yükselmesi bekleniyor
Son dakika haberi | Domates fiyatlarının yükselmesi bekleniyor
Son dakika haberi | Domates fiyatlarının yükselmesi bekleniyor
Son dakika haberi | Domates fiyatlarının yükselmesi bekleniyor

Şehzadeler, Altındağ, Domates, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi | Domates fiyatlarının yükselmesi bekleniyor - Son Dakika Ekonomi


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