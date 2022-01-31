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Son dakika haberi | Donan Beyşehir Gölü üzerinde yürüdüler - Son Dakika

Son dakika haberi | Donan Beyşehir Gölü üzerinde yürüdüler

31.01.2022 10:34
Son dakika haberi | Donan Beyşehir Gölü üzerinde yürüdüler

Son dakika gündem haberi: KONYA'da, 1 haftadır süren kar yağışıyla hava sıcaklığı eksi 26 dereceye kadar düşünce Beyşehir Gölü'nün büyük bölümü dondu.

KONYA'da, 1 haftadır süren kar yağışıyla hava sıcaklığı eksi 26 dereceye kadar düşünce Beyşehir Gölü'nün büyük bölümü dondu. Buz kütlesinin 40 santimetre olduğu değerlendirilirken, bazı kişiler, göl üzerinde yürüyüp, fotoğraflar çekti.

Türkiye'nin en büyük tatlısu gölü olarak bilinen, 656 kilometrekare yüz ölçümüne sahip Beyşehir Gölü, Çarşamba Çayı üzerinden Konya Ovası'nın sulanmasına katkı sağladığı gibi 466 balıkçının da geçim kapısı oluyor. Konya'da 22 Ocak'ta başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışıyla hava sıcaklığının 26 dereceye düşmesi nedeniyle gölün büyük bir bölümü buz tuttu. Kayık ve teknelerin açıldığı gölün üzerinde yürünmeye başlandı. Buz kütlesinin 40 santimetre olduğu değerlendirilirken, bazı kişiler, göl üzerinde yürüyüp, fotoğraflar çekti. Masa ve sandalye getirenler de buz tutan gölde oturup, çay içti.

Fotoğrafçı Merve Şahin, "Bütün Beyşehir, göl donduğu için burada. Gölün buz tuttuğunu görünce heyecanlanınca hemen gölün üzerine koştuk. Biraz kar topu oynadık, kaydık. Çok güzel bir duygu, anlatılmaz yaşanır. Aslında dikkatli bakınca tehlikeli olup olmadığı belli oluyor. Yer yer erimelerin olduğu yerler ve tabii ki oralara yaklaşmıyoruz. Buz kütlesinin kalınlığının olduğu yerler var, oralarda yürüyoruz" diye konuştu.

Hüseyin Koçer ise "Gölün üstünde yürüyoruz. 2016-2017 kışında da böyle donmuştu. 2022'de de aynı zevki yaşıyoruz. Buzun kalınlığı 40-45 santimetre civarında ve o yüzden tehlike arz etmiyor. Herkes burada. İnsanlar eğleniyor ve geziyorlar" dedi.


Son dakika haberi | Donan Beyşehir Gölü üzerinde yürüdüler
Son dakika haberi | Donan Beyşehir Gölü üzerinde yürüdüler
Son dakika haberi | Donan Beyşehir Gölü üzerinde yürüdüler
Son dakika haberi | Donan Beyşehir Gölü üzerinde yürüdüler
Son dakika haberi | Donan Beyşehir Gölü üzerinde yürüdüler
Son dakika haberi | Donan Beyşehir Gölü üzerinde yürüdüler
Son dakika haberi | Donan Beyşehir Gölü üzerinde yürüdüler
Son dakika haberi | Donan Beyşehir Gölü üzerinde yürüdüler
Son dakika haberi | Donan Beyşehir Gölü üzerinde yürüdüler
Son dakika haberi | Donan Beyşehir Gölü üzerinde yürüdüler
Son dakika haberi | Donan Beyşehir Gölü üzerinde yürüdüler
Son dakika haberi | Donan Beyşehir Gölü üzerinde yürüdüler
Son dakika haberi | Donan Beyşehir Gölü üzerinde yürüdüler
Son dakika haberi | Donan Beyşehir Gölü üzerinde yürüdüler
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Beyşehir Gölü, Türkiye, Konya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Donan Beyşehir Gölü üzerinde yürüdüler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Donan Beyşehir Gölü üzerinde yürüdüler - Son Dakika
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