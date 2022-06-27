Son dakika haberi | Donanma Komutanlığı Davası'nda karar - Son Dakika
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Son dakika haberi | Donanma Komutanlığı Davası'nda karar

27.06.2022 09:54
Son dakika haberi | Donanma Komutanlığı Davası'nda karar

Edinilen son dakika haberine göre 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlerine ilişkin açılan davadan dosyaları ayrılarak yargılanan sanıklar hakkında karar çıktı.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlerine ilişkin açılan davadan dosyaları ayrılarak yargılanan sanıklar hakkında karar çıktı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlerine ilişkin açılan davada 2019 yılında karar çıkmıştı. Ancak firari sanıklar Fethullah Gülen, Hamza Koç, Cihat Tezel, Güngör Korkmaz, Mahmut Salık, Hasan Altuntepe, Özkan Turhan, Mustafa Vasfi Yağcı, Ayhan Bay, Ersoy Aktaş, Güray Çerman, Levent Dündar, Özkan Yıldırım ve tutuksuz sanıklar Belgin Darıcı, Nurdoğan Balkaya, İsmail Kara, Metin Delebe, Serdar Uysal, Mustafa Özdemir hakkında ise kovuşturma ve dijital inceleme işlemleri tamamlanamadığından dosyalarının ayrılmasına karar verildi.

Sanıklar suçlamaları kabul etmedi

Bu çerçevede, Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Cumhurbaşkanlığı adına avukat Hilal Esra Uslu da duruşmada hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar, Belgin Darıcı, Nurdoğan Balkaya, İsmail Kara, Metin Delebe, Serdar Uysal, Mustafa Özdemir suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi. Mahkeme heyeti; Nurdoğan Balkaya'nın, "Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs, silahlı terör örgütü üyesi olmak ve hürriyeti tehdit" suçundan beraatine, Serdar Uysal'ın, "Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs, silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan beraatine, Belgin Darıcı'nın, "Silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan beraatine karar verdi. Diğer sanıklardan İsmail Kara'nın, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay, Metin Delebe'nin, "Silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan 6 yıl 3 ay, Mustafa Özdemir'in de "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla cezalandırılmalarına karar verildi.

Firari sanıkların dosyası tefrik edildi

Aynı zamanda mahkeme heyeti, haklarında yakalama emri çıkartılan Fethullah Gülen, Hamza Koç, Cihat Tezel, Güngör Korkmaz, Mahmut Salık, Hasan Altuntepe, Özkan Turhan, Mustafa Vasfi Yağcı, Ayhan Bay, Ersoy Aktaş, Güray Çerman, Levent Dündar ve Özkan Yıldırım'ın dosyalarının tefrik edilmesine karar verdi. - KOCAELİ

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Donanma Komutanlığı Davası'nda karar Donanma Komutanlığı Davası'nda karar
Kaynak: İHA

Mustafa Özdemir, İsmail Kara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Donanma Komutanlığı Davası'nda karar - Son Dakika

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