Dondurma çalmaya çalışan hırsızlar güvenlik kamerasına takıldı - Son Dakika

Dondurma çalmaya çalışan hırsızlar güvenlik kamerasına takıldı
03.04.2021 12:51
- Dondurma çalmaya çalışan hırsızlar güvenlik kamerasına takıldı Ankara'nın Sincan İlçesinde bir marketten dondurma çalmaya çalışan hırsızlar güvenlik kamerasına takıldı.
- Dondurma çalmaya çalışan hırsızlar güvenlik kamerasına takıldı
ANKARA - Ankara'nın Sincan İlçesinde bir marketten dondurma çalmaya çalışan hırsızlar güvenlik kamerasına takıldı.
Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi İstasyon Mahallesi Bahçe Caddesi üzerinde bulunan bir markete giren iki hırsız dondurma dolabını açmaya çalıştı. Yaklaşık 15 dakika dondurma dolabını açmaya çalışan hırsızların bu anları güvenlik kamerasına yansıdı. İşyeri sahibi Mustafa Arık, sabah saatlerinde işyerine giren iki hırsızın dondurma dolabını açmaya çalıştıklarını söyledi. Hırsızların 15 dakika zorladıklarını söyleyen Arık, kilitlere zarar veren hırsızların bir şey alamadan kaçtığını anlattı.
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