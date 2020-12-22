Son dakika haberi! Dondurma dolaplarında çıkan yangın gecekonduyu yaktı - Son Dakika

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir gecekondunun içinde bulunan dondurma dolaplarının yanması neticesi gecekondu hasar gördü.

Yangın, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Osman Gazi Mahallesi Beyazıt sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı sokakta yaşayan İrfan Yurtseven'e ait gecekondunun içinde bulunan 2 dondurma dolabında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, gecekondunun içine de sirayet etti. Gecekondudan çıkan dumanları fark eden vatandaşlar, gecekondunun yandığını Yurtseven'e haber verdi. Bunun üzerine komşularıyla birlikte gecekondusuna gelen Yurtseven, kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalıştı. Diğer vatandaşlar ise, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede yangının meydana geldiği adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Yangın, ekiplerin çalışması sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından dondurma dolapları ve gecekondunun bir kısmı kullanılmaz hale geldi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ