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Son dakika haberi | Donetsk'teki Ukrayna askerleri - Son Dakika

Son dakika haberi | Donetsk'teki Ukrayna askerleri

05.02.2022 23:24

Gelen son dakika haberine göre Mevzilerden ve askerlerden görüntüler Rus yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna arasında çatışmaların 2014'ten bu yana sürdüğü Donbas'ta, tüm dünya Rusya ve ABD arasındaki restleşmelerle bölgede topyekun bir savaşın çıkma ihtimalini endişeyle takip ediyor.

Mevzilerden ve askerlerden görüntüler

Rus yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna arasında çatışmaların 2014'ten bu yana sürdüğü Donbas'ta, tüm dünya Rusya ve ABD arasındaki restleşmelerle bölgede topyekun bir savaşın çıkma ihtimalini endişeyle takip ediyor. ABD ve bazı Batılı ülkelerin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal hazırlığında olduğuna yönelik iddiaları, Rusya'nın söz konusu iddiaları reddetmesine rağmen bölgede arttırdığı askeri hareketlilik, gözlerin tekrar Donbas'a çevrilmesine yol açtı. Ukrayna ordusunun Donbas temas hattı yakınına doğru 120 bin asker ve askeri teçhizatı sevk ettiği belirtiliyor.

Son dakika haberi | Donetsk'teki Ukrayna askerleri
Son dakika haberi | Donetsk'teki Ukrayna askerleri
Son dakika haberi | Donetsk'teki Ukrayna askerleri

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Donetsk'teki Ukrayna askerleri - Son Dakika


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